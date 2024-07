PSG ‍: Fabian Ruiz déclare sa flamme à un club au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur tous les fronts cet été lors du marché des transferts. L'avenir de Fabian Ruiz est encore flou pour le moment.

A Paris, le temps presse pour boucler des opérations. Le club de la capitale attendrait surtout la fin des compétitions majeures du moment et un accord sur les droits tv avant d'accélérer le mouvement. Les chantiers à régler sont énormes et jusqu'à la fin du mercato, tout semble possible pour tous les joueurs (ou presque) de l'effectif du PSG. S'il était annoncé sur le départ ces derniers mois, la donne a vraisemblablement changé concernant Fabian Ruiz. Surtout que ce dernier fait un excellent Euro 2024 en Allemagne et pourrait bientôt disputer la finale de la compétition. Selon les derniers échos, Luis Enrique compte sur lui et le milieu de terrain espagnol ne veut pas partir. Mais il y a un mais...

Fabian Ruiz, l'appel à Séville

L'agent de Fabian Ruiz vient en effet de relancer le dossier de l'ancien Napolitain ces dernières heures. Dans des propos relayés par Marca, Rodolfo Orife, a ainsi déclaré : « Il lui reste encore de nombreuses années de contrat avec le PSG, mais Fabian a l'idée de revenir au Betis. Ruiz a une belle carrière devant lui, mais il est clair qu'il veut jouer à nouveau au Betis ». Encore sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027, Fabian Ruiz ambitionne plus que jamais de remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale. Il sait que la confiance du coach est là, ce qui est primordial pour lui. Ensuite, il sera peut-être temps de filer de nouveau à Séville, club qui l'a révélé aux yeux de l'Europe du football. Pour rappel, Fabian Ruiz est estimé à quelque 30 millions d'euros. Un montant difficilement mettable pour le moment pour le club andalou, qui sait néanmoins qu'il pourra tenter sa chance prochainement.