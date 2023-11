PSG ‍: Donnarumma sous tension, Milan lui promet l’enfer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi dernier, le PSG a réalisé une prestation impeccable contre l’AC Milan en Ligue des Champions (3-0). Présents au Parc des Princes, les supporters du club lombard ont copieusement sifflé Gianluigi Donnarumma.

Le 7 novembre prochain, ce sera au tour du Paris Saint-Germain de se déplacer à Milan dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le PSG devra garder le même sérieux que lors du match aller pour se défaire des Milanais, qui seront sans doute plus ambitieux dans le jeu devant leur public. Une chose est certaine, San Siro répondra présent pour ce sommet européen, et un homme risque d’avoir les oreilles qui vont siffler.

📬 « Il y a du courrier pour toi »



Ce qui attend Gigio pour le match retour à Milan… 🥶 pic.twitter.com/g0mRg4ti4E — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) October 31, 2023

Il s’agit de Gianluigi Donnarumma, ancien gardien de l’AC Milan, parti libre de tout contrat au PSG en 2021. Déjà ciblé par le parcage milanais au Parc des Princes, le gardien de la sélection italienne sera au centre de toutes les attentions pour ce rendez-vous au sommet à San Siro. Via son compte Instagram, la Curva Sud a d’ailleurs posté un message oscillant entre le ton humoristique et la menace à l’attention de Gianluigi Donnarumma. Le post illustre des palettes avec plusieurs colis et l’inscription suivante : « Donnarumma, Il y a du courrier pour toi ».

Donnarumma pris pour cible avant AC Milan-PSG

Sifflets, faux billets… Les possibilités sont nombreuses alors que les supporters de l’AC Milan avaient surnommé le gardien parisien « Dollarumma » après son départ pour le PSG, principalement motivé par l’argent selon eux. On rappelle que l’international italien avait quitté son club formateur pour zéro euro, en fin de contrat afin de signer à Paris alors que les négociations pour sa prolongation à l’AC Milan avaient échoué. A l’époque, Mino Raiola gérait les intérêts du géant d’1m96. L’accueil promet d’être bouillant pour le natif de Castellammare di Stabia dans son ancien stade dans sept jours.