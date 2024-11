PSG ‍: Donnarumma menace de tout plaquer

Dans : PSG.

Attention danger, Gianluigi Donnarumma est capable d'exploser en vol après avoir été mis de côté par Luis Enrique. Le PSG espère le voir rebondir, mais ce n'est pas certain du tout.

Luis Enrique a fait un choix fort cette semaine en décidant de se passer de son gardien habituel pour la rencontre phare contre le Bayern Munich. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma n’avait absolument rien de rassurant dans les gros matchs européens, s’interdisant de sortir sur les ballons aériens dans sa surface, et utilisant un jeu au pied très approximatif pour les relances. Et ce depuis des années. Le temps où l’Italien était intouchable et où le PSG avait même éjecté Keylor Navas semble lointain, et désormais la remise en question est réelle. Son clan a beau avoir fait savoir que sa présence sur le banc de touche pouvait être liée à son petit virus contracté pendant les matchs internationaux, l’explication n’a pas convaincu tout le monde.

Il y en a aussi un qui n’a pas convaincu tout le monde, c’est Matvey Safonov. Si le Russe a réalisé quelques parades, il n’a pas brillé dans son jeu au pied non plus, et est coupable sur le but marqué sur corner avec sa sortie sans parvenir à s’imposer. Néanmoins, le message est passé quand Luis Enrique change de portier pour un tel match, la concurrence est désormais totale. Et attention à ne pas perdre Gianluigi Donnarumma. L’Italien a été secoué d’apprendre qu’il avait perdu sa place de numéro 1 pour ce match, et le PSG prend plutôt cela comme une bonne nouvelle et espère que l’ancien du Milan AC va se remettre en question et travailler d’autant plus.

Donnarumma se liquéfie devant la concurrence ?

Mais attention à l’effet inverse, puisque L’Equipe donne la parole à un proche de Donnarumma, pas persuadé que cette grosse mauvaise surprise à Munich va lui permettre de prendre les choses dans le bon sens et de se relever encore plus fort. « C’est un gentil mec. A-t-il le caractère pour aller au combat ? J’ai un doute », a confié cette source pour qui l’Italien n’a jamais apprécié la concurrence et avait déjà mal vécu celle avec Keylor Navas. Pourtant, il va devoir s’y habituer, Luis Enrique n’étant visiblement pas satisfait des prestations de ses gardiens. Donnarumma, qui se retrouve frustré et mentalement touché selon le quotidien sportif, a aussi compris que le PSG avait des doutes sur lui, en freinant notamment sur sa prolongation. De quoi lui donner envie de passer à autre chose, lui qui ne manquera pas de courtisans s'il venait à se mettre sur le marché des transferts.