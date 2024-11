PSG ‍: Donnarumma, cette trahison fait trembler le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Contesté au PSG, Gianluigi Donnarumma garde une très belle cote en Série A. Malgré son passé au Milan AC, le gardien parisien est dans le viseur de l’Inter selon la presse italienne.

L’été prochain sera-t-il celui des grandes manoeuvres au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain et plus globalement en Europe ? C’est bien possible, selon les informations du site Inter Live. Le PSG pourrait être au coeur d’un énorme jeu de chaises musicales à ce poste crucial à en croire le média spécialisé, qui affirme que le Paris SG veut tourner la page Gianluigi Donnarumma, de moins en moins impérial en Ligue des Champions et qui affiche même parfois un peu de fébrilité en Ligue 1, comme à Angers vendredi soir en fin de match.

Donnarumma enchaîne les boulettes, le PSG n’en peut plus https://t.co/o4K5GtmihN — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2024

Le média transalpin l’affirme, l’objectif du PSG à ce poste est de s’offrir Jan Oblak, dont le départ de l’Atlético de Madrid est envisagé au mois de juin. Un transfert qui ferait le bonheur… de l’Inter Milan. Car aussi fou que cela puisse paraître, le club nerazzurri est à l’affût pour récupérer Gianluigi Donnarumma, ex-gardien et capitaine de l’AC Milan, où il a été formé. Malgré une rivalité qui n’est plus à présenter entre les deux clubs milanais, l’Inter aimerait bondir sur la possibilité de recruter le gardien de 26 ans, toujours très apprécié en Italie, où il est le capitaine de la sélection, avec laquelle ses performances sont très honnêtes. Sportivement, l’Inter n’a aucun doute sur Donnarumma et le gardien du PSG pourrait se laisser convaincre par un transfert chez le champion d’Italie en titre.

Donnarumma prêt à dire oui à l'Inter ?

Financièrement, il va en revanche falloir trouver une solution pour que ce deal puisse aboutir… et ce n’est pas gagné. D’abord, le PSG exige entre 30 et 40 millions d’euros pour son gardien, mais ce n’est pas l’obstacle le plus compliqué à franchir. C’est le salaire colossal de « Gigio » dans la capitale qui pose problème à l’Inter, pas encore d’accord pour s’aligner sur les 12 millions d’euros annuels perçus par Donnarumma au PSG. Financièrement, on est donc très loin d’un accord mais sportivement, l’Inter a fait son choix et veut faire du Parisien son futur gardien. Reste maintenant à voir si une solution pourra être trouvée lors du mercato estival pour ce qui serait perçu du côté de l’AC Milan comme une nouvelle trahison de la part de Donnarumma.