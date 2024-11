PSG ‍: Dembélé à Manchester City, Guardiola n’est pas fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant de trahir le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé s’était entendu avec Manchester City à l’été 2023. Mais alors qu’il pensait rejoindre les Citizens, l’ailier français s’était heurté au refus du manager mancunien Pep Guardiola.

Plus personne ne regrette Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Sur le couloir droit, un certain Lamine Yamal a totalement fait oublier le Français, lequel est considéré comme un traître. Les supporters du club catalan n’avaient pas du tout apprécié son départ soudain à l’été 2023. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, soutenu par l’entraîneur Xavi dans des moments difficiles, négociait une prolongation de contrat au Barça. Du moins jusqu’à l’offre généreuse transmise par le Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

De quoi irriter les Blaugrana d’autant qu’une clause permettait à Ousmane Dembélé et à son agent Moussa Sissoko de récupérer la moitié des 50 millions d’euros de son transfert. Mais ce que les fans du Barça ignorent, c’est que l’international tricolore n’avait pas attendu la proposition parisienne pour les trahir. Selon les informations d’El Nacional, l’ailier formé au Stade Rennais était déjà parvenu à un accord verbal avec la direction de Manchester City le même été. Mais avant d’aller plus loin, Pep Guardiola s’était finalement opposé à sa signature.

Guardiola avait préféré Doku

Le manager des Citizens ne souhaitaient pas faire ce sale coup à Xavi, ni entrer en conflit avec le Barça, son club de cœur. On apprend aussi que le coach mancunien avait des doutes sur le professionnalisme et les blessures récurrentes d’Ousmane Dembélé. Le technicien le voyait surtout comme une potentielle source de problèmes. Pep Guardiola avait donc fait capoter l’opération et incité ses supérieurs à conclure le transfert de l’ex-Rennais Jérémy Doku pour 60 millions d’euros au même poste. Au moment où l’international belge fréquente l’infirmerie de Manchester City, chacun se fera son avis sur la pertinence du choix des Skyblues.