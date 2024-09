PSG ‍: Danilo Pereira s'envole vers l'Arabie Saoudite

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, et poussé sur la touche, Danilo Pereira va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures.

Luis Enrique lui ayant fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, Danilo Pereira ne masquait pas sa grosse déception et il semblait évident que l'international portugais était susceptible de partir aussi vite que possible du Paris Saint-Germain. Et ce lundi, à quelques heures de la fermeture du mercato en Arabie Saoudite, Fabrizio Romano annonce que le joueur du PSG est proche de s'engager avec Al Ittihad. « Al Ittihad a également avancé dans ses négociations pour signer Danilo Pereira du Paris Saint-Germain. Les discussions sont en phase finale afin de permettre l’engagement de Danilo avant la deadline pour le marché saoudien », précise le journaliste italien, spécialiste du mercato.

