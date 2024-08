PSG ‍: Daniel Riolo sort l’extincteur et éteint l’enflammade

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison spectaculaire avec deux victoires écrasantes face au Havre (1-4) puis Montpellier (6-0), mais il en faut plus à Daniel Riolo pour céder à l’enflammade.

Cet été, de nombreux doutes ont entouré le mercato du Paris Saint-Germain, notamment en raison du non-remplacement de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a fait ses valises pour le Real Madrid et alors que l’on pouvait légitimement s’attendre à la venue d’une grosse star pour prendre sa place, Luis Campos et Luis Enrique ont pris tout le monde à contre-pied. Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho sont pour l’instant les trois recrues majeures du club de la capitale, qui a démarré la saison sur les chapeaux de roue en infligeant deux claques au Havre (1-4) puis Montpellier (6-0) la semaine dernière au Parc des Princes.

Le mois d’août est souvent propice aux enflammades et encore plus à Paris, où il n’est pas rare de voir de tels scores en début de saison. C’est la raison pour laquelle Daniel Riolo a refusé de tirer des plans sur la comète en se projetant trop loin avec cette équipe et en rappelant que tout reste à confirmer. « C'est le seul club qui est capable l'été, disons jusqu'à mi-septembre, de déclencher des vagues d'enthousiasme et de folie aussi fortes après avoir terminé une saison mi-figue, mi-raisin et toujours avec la même déception en Ligue des champions mais avec l'idée qu'on peut mieux faire » a lancé le consultant de RMC avant de poursuivre.

Daniel Riolo calme l'euphorie autour du PSG

« Il n'y a eu que deux matchs mais tout a été effacé et oublié. Le fait que Mbappé soit parti, on aurait résolu tous les problèmes. Ce serait un soulagement, avec une autoroute totalement dégagée et un collectif enfin là alors qu'il n'y en avait pas avant... Je veux juste rappeler que l'année dernière, ça n'avait pas aussi bien démarré parce que Luis Enrique venait d'arriver mais la nouveauté, ça excitait tout le monde » a prévenu Daniel Riolo, avant de conclure sur une note de prudence.

« Ne commencez pas à dire la même chose et à vous enflammer, ce n'est pas maintenant que ça va réellement compter pour le PSG. Tous les problèmes ne vont pas être résolus parce que Mbappé s'est barré » a averti le journaliste, qui a longuement défendu Kylian Mbappé la saison dernière et qui logiquement, ne va pas faire du départ de la star française une bénédiction pour le club de la capitale. Il en faudra plus à Daniel Riolo pour s’exciter, mais cela n’empêche pas de reconnaître que le début de saison de l’équipe de Luis Enrique est très prometteur, en attendant le premier gros test de la saison ce dimanche sur la pelouse de Lille, qui compte aussi deux victoires en deux matchs.