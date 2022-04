Liverpool raye le PSG du dossier Tchouaméni

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a d’ores et déjà fait d’Aurélien Tchouaméni l’une de ses pistes dans l’optique du mercato estival.

Taulier de l’AS Monaco, le milieu de terrain de 22 ans s’est imposé ces derniers mois comme un joueur à part entière de l’Equipe de France. Buteur contre la Côte d’Ivoire avec les Bleus lors du dernier rassemblement, Aurélien Tchouaméni sera sans conteste l’un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà coché le nom d’Aurélien Tchouaméni, au même titre que celui de Paul Pogba. Mais selon les informations de Foot Mercato, le PSG devra réaliser un authentique exploit dans le dossier du milieu de terrain de l’ASM. Et pour cause, le média dévoile que Liverpool s’est récemment lancé à la poursuite d’Aurélien Tchouaméni. Jürgen Klopp fait à ce jour du milieu de terrain monégasque l’une de ses priorités et se pose là comme un sérieux concurrent au PSG.

Tchouaméni donne sa priorité à Liverpool

Liverpool souhaite préparer sereinement la succession de Jordan Henderson ou encore de James Milner et dans cette optique, un ou deux joueurs va être recruté cet été. Aurélien Tchouaméni coche toutes les cases aux yeux de Jürgen Klopp, lequel a véritablement flashé sur le milieu de terrain de l’AS Monaco. Des premiers contacts ont déjà eu lieu entre Liverpool et l’entourage d’Aurélien Tchouaméni et les Reds s’y prennent très bien puisque le club de la Mersey est aujourd’hui en pole position dans l’esprit du joueur de l’Equipe de France. Le projet sportif plait tout particulièrement à Aurélien Tchouaméni, lequel est également courtisé par le PSG donc mais aussi le Real Madrid. Pour rappel, il faudra débourser au minimum 50 millions d’euros pour recruter Aurélien Tchouaméni, lequel a déjà fait savoir à son entourage qu’il donnait sa préférence à l’étranger pour son avenir. Plus les semaines passent, plus ce dossier parait impossible à boucler pour le PSG.