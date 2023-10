PSG ‍: Cette décision de Mbappé va faire parler pendant longtemps

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé est resté silencieux sur son avenir ces derniers mois. Un suspense qui risque de durer encore plusieurs mois, quitte à alimenter les rumeurs jusqu'au printemps 2024.

Écarté du groupe professionnel du Paris Saint-Germain par Nasser Al-Khelaïfi cet été, Kylian Mbappé a vite été réintégré au lendemain de la première journée de Ligue 1. Pour gagner le droit de revenir dans le groupe dirigé par Luis Enrique, l’international français de 24 ans a renoncé à de grosses primes de fidélité. En revanche, il n’a pas donné sa parole au PSG quant à une éventuelle prolongation de contrat. Ce point est toujours indécis et le Qatar ne sait toujours pas sur quel pied danser avec le capitaine de l’Equipe de France.

La mère de Mbappé écartée, le Real Madrid envoie un message https://t.co/1GHTm6OHPU — Foot01.com (@Foot01_com) October 13, 2023

Sera-t-il enclin à prolonger sur le court ou le moyen terme ou a-t-il réellement envie de partir et de découvrir un club à l’étranger… le Real Madrid, par exemple. A ce jour, le suspense est total pour les observateurs tout autant que pour les dirigeants parisiens. Et selon les informations de L’Equipe, l’indécision va durer encore un moment. En effet, le quotidien national nous apprend dans son édition du jour que les relations sont apaisées entre Kylian Mbappé et l’état-major du Paris Saint-Germain depuis l’accord financier trouvé, basé sur l’idée que personne ne soit perdant cet été.

Pas de réponse de Mbappé avant février ou mars ?

Le PSG espère maintenant convaincre son joueur de prolonger avec le même salaire que celui perçu actuellement mais de son côté, l’ancien buteur de l’AS Monaco ne laisse rien paraître. Et selon Loïc Tanzi, les dirigeants du club francilien ne s’attendent pas à une réponse de Kylian Mbappé avant la fin du parcours du club en Ligue des Champions, que les dirigeants espèrent le plus tardif possible. A moins d’un gros revirement, le PSG et l’ensemble de ses supporters sont donc partis pour une saison dans l’indécision la plus totale en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé avec de longs mois de doute sans savoir si le Français sera toujours un joueur du club de la capitale la saison prochaine.

Rappelons que ce jeu est très dangereux pour Paris car dès le mois de janvier, « KM7 » sera officiellement autorisé à négocier avec le club de son choix dans l’optique d’une signature libre en juin prochain. Mais tant que Paris fera bonne figure en Ligue des Champions, ce qui changerait des années précédentes, l'espoir de conserver son numéro 7 sera toujours présent. Avec le risque toujours évident que la presse des deux côtés des Pyrénées ne continue de s'alimenter sur les supputations liées à son avenir.