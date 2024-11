PSG ‍: Cet investissement massif du Qatar se confirme

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Propriétaire du PSG depuis plus de dix ans, le Qatar souhaite diversifier ses investissements et s’apprête à mettre un pied dans le sport automobile via un partenariat imminent avec une écurie de Formule 1.

Régulièrement critiqué pour sa gestion du Paris Saint-Germain ces dernières années, le Qatar a néanmoins soutenu le club de la capitale comme jamais sur la décennie écoulée avec des investissements massifs que l’on ne peut pas nier. Des joueurs tels que Neymar, Mbappé ou encore Lionel Messi ont rejoint la capitale française grâce à la puissance financière de QSI, qui souhaite profiter de ses fonds presque illimités pour se diversifier dans le sport. Que les supporters du PSG se rassurent, le Qatar ne s’apprête pas à acheter un nouveau club de football. En revanche, un investissement colossal dans le sport automobile s’apprête à voir le jour. L’information selon laquelle le Qatar serait prêt à investir dans la future écurie de Formule 1 Audi se confirme en ce milieu de semaine, selon les informations de Sports Zone.

« Il y a 9 mois, une enquête de Sports Zone vous révélait que QSI souhaitait entrer davantage en F1. Nous sommes en mesure de vous confirmer que le projet AUDI va être épaulé par QSI. Un partenariat devrait même être noué avec le PSG à l’avenir » a publié le compte insider sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, Audi remplacera officiellement l’écurie Sauber à partir de 2026 sur la grille de la Formule 1 et le Qatar sera donc présent au côté du constructeur allemand dans cette aventure de sport automobile. Un partenariat qui pourrait bien faire des malheurs sur les pistes de F1 entre le savoir-faire d’Audi d’un côté et la puissance financière du Qatar de l’autre. Reste maintenant à voir de quelle manière QSI sera associé aux décisions stratégiques de la future écurie et quels seront les potentiels partenariats avec le Paris Saint-Germain à l’avenir.