PSG ‍: Barcola provoque un clash sur RMC, Riolo est concerné

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pulvérisé Montpellier ce vendredi soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Auteur d'un doublé, Bradley Barcola a de nouveau fait sensation sous les couleurs franciliennes.

Le PSG démarre très fort son nouvel exercice en Ligue 1. Pour sa grande première de la saison au Parc des Princes, le club de la capitale a martyrisé Montpellier sur le score de 6 buts à 0. Titulaire, Bradley Barcola a fait parler la poudre, inscrivant notamment deux buts. L'ancien de l'OL s'affirme de plus en plus comme un élément incontournable du dispositif de Luis Enrique. De quoi ravir les fans et observateurs du PSG, sous le charme de l'ancien de l'OL. Cependant, il reste à en faire encore plus pour certains, comme Daniel Riolo, qui a été très critique dans le passé envers Bradley Barcola, qu'il trouvait trop tendre pour le haut niveau.

Barcola, Riolo attend toujours

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, le consultant a de nouveau livré le fond de sa pensée sur le Parisien, tout en s'écharpant un peu avec Walid Acherchour : « Vieira a dit de le laisser grandir. Il doit encore confirmer beaucoup de choses. Je n'ai jamais rien dit d'autre ». De quoi faire réagir son jeune acolyte : « Tu as dit plus. Tu ne le voulais pas titulaire au PSG. Quand on disait qu'il pouvait jouer à gauche à la place de Mbappé, tu nous traitais de tous les noms et qu'on racontait n'importe quoi. Avec l'équipe de France, la même chose. Dès qu'on émettait l'hypothèse que Barcola pouvait apporter dans une équipe, tu le voyais sur le banc. Vieira ou pas moi... et il n'a jamais été plus virulent que toi ». Loin de se laisser démonter, Riolo terminera par le fait qu'il ne voulait pas s'emballer et que rien de ce qu'il avait pu dire sur Barcola n'était à regretter, notamment sur le fait d'appeler l'ancien de l'OL Bambi. Néanmoins, le consultant est agréablement surpris par les performances du Parisien et note ses progrès sous les ordres de Luis Enrique. Mais nul doute qu'il sera encore très scruté par la tête d'affiche de l'After.