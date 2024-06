PSG ‍: Barcelone dégaine 90 ME pour écoeurer le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif lors de ce mercato estival, le PSG apprécie le profil de Julian Alvarez. Mais le club de la capitale n’est pas le seul à courtiser l’avant-centre de Manchester City.

Le départ de Kylian Mbappé va logiquement obliger le Paris Saint-Germain à recruter au minimum un joueur de calibre international dans le secteur offensif. L’idée est de faire signer un joueur compatible avec Dembélé, Barcola ou encore Gonçalo Ramos. Des ailiers sont ciblés par Luis Enrique, à l’instar par exemple de Khvicha Kvaratskhelia mais le Paris SG pourrait également se positionner rapidement sur un avant-centre. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n’ont pas vraiment conquis les coeurs durant cette première saison au PSG, raison pour laquelle le club de la capitale a un oeil sur la situation de Julian Alvarez.

En concurrence avec Erling Haaland à Manchester City, l’international argentin suscite bien des convoitises lors de ce mercato. Et pour preuve, le champion de France en titre n’est pas le seul à se pencher sur sa situation puisque selon les informations du média espagnol El Grafico, le FC Barcelone est également sur les rangs. Le club catalan vient de recevoir une bonne nouvelle sur le plan financier, avec la vente d’une partie de ses droits commerciaux, ce qui va lui donner un grand bol d’air et la possibilité de recruter cet été. Le vice-champion d’Espagne souhaite s’attacher les services d’un joueur fiable dans le secteur offensif pour épauler Robert Lewandowski et Lamine Yamal.

Le Barça prêt à sortir 90 ME pour Alvarez ?

C’est ainsi que Julian Alvarez est une cible principale aux yeux du directeur sportif Deco, validée par le nouvel entraîneur Hansi Flick. La question est maintenant de savoir si le Barça pourra rivaliser avec le PSG sur le plan financier alors que selon le média espagnol, Julian Alvarez dispose dans son contrat à Manchester City d’une clause libératoire estimée à 90 millions d’euros. A priori, il n’est pas question pour le champion d’Angleterre en titre de revoir ce prix à la baisse et si un club veut recruter le champion du monde 2022, alors il faudra s’aligner sur la somme de la clause libératoire. Pas un problème pour le Paris Saint-Germain, mais beaucoup plus problématique pour le Barça, même s’il se murmure en Espagne que le club catalan pourrait faire une folie en lâchant les 90 millions d’euros exigés par Manchester City pour s’offrir le très convoité Julian Alvarez.