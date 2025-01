Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après une grosse période de moins bien, Bradley Barcola revient en forme avec le PSG. Buteur contre Espaly puis face à Lens, l’international français a sonné, avec Ousmane Dembélé, la révolte parisienne face à Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions.

En plein doute en novembre et décembre, Bradley Barcola a connu une grosse période de moins bien. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain, auteur de 11 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, a attaqué 2025 du bon pied. Buteur contre Espaly dans un match piège en Coupe de France, l’attaquant formé à l’OL a remis ça contre Lens samedi en inscrivant le but de la victoire à Bollaert. Et face à Manchester City ce mercredi en Ligue des Champions, il a signé sa prestation référence dans la plus grande des compétitions européennes. Même si sa première mi-temps a été très timide, pour ne pas dire laborieuse, Bradley Barcola a mis le feu à la défense anglaise après le repos.

Auteur du but de l’égalisation, il a indiscutablement été un artisan majeur de la remontada du PSG. Une vraie satisfaction pour Daniel Riolo, qui s’est montré très exigeant ces derniers mois avec Bradley Barcola en lui attribuant notamment le surnom polémique de « Bambi » et qui attend maintenant de l’attaquant de 22 ans qu’il confirme à un tel niveau. « En première période, c'était à s'arracher les cheveux. A chaque fois qu'il faisait un pas en avant, il faisait un pas en arrière. Il n'osait pas, il n'y avait pas d'audace dans son jeu. Il y en a eu plus après. Il va falloir qu'il maintienne cette confiance. S'il ne l'avait pas mal pris (son surnom de Bambi) et s'il avait compris que ça s'adressait à un jeune joueur qui ne demandait qu'à progresser, il y a plein de pays où les surnoms restent et les joueurs adorent ça » a d’abord commenté le journaliste avant de poursuivre.

Daniel Riolo emballé par Bradley Barcola

« S’il l'avait un peu moins mal pris, ça aurait pu être son surnom et ça lui allait parfaitement bien. J'aurais aimé qu'il le prenne bien parce que ce n'était pas méchant. Qu'il utilise sa force qui est la vitesse, qu'il essaie de mettre à profit ses qualités et surtout qu'il soit audacieux dans sa prise de profondeur. Ce soir, sur la deuxième mi-temps, c'est un niveau que je n'avais pas encore vu. Maintenant, il faut reproduire. Tu deviens un grand joueur quand tu reproduis » a expliqué sur RMC Daniel Riolo, qui espère que Bradley Barcola parviendra à présent à trouver la régularité au plus haut niveau afin de répéter ce genre de performance en Ligue des Champions. C’est tout ce que l’on peut souhaiter au PSG mais aussi à l’Equipe de France.