PSG : Anne Hidalgo intervient, Neymar se fait taper sur les doigts

Dans : PSG, Ligue 1.

Déçu de l’échec de son transfert au FC Barcelone, Neymar sera-t-il pleinement impliqué avec le Paris Saint-Germain cette saison ?

Beaucoup s’interrogent compte tenu des derniers épisodes du feuilleton. Alors qu’on pensait la saga terminée, le père et agent de l’attaquant a assuré que les négociations se poursuivaient. Autant dire que l'international brésilien continuera d’afficher ses états d’âme. Une situation qui risque d’agacer les supporters du champion de France, à commencer par Anne Hidalgo, la maire de Paris qui a recadré le numéro 10 du PSG à sa façon.

« Neymar, il va falloir que tu nous aides à gagner, a lâché la femme politique dans un entretien accordé à Télé Loisirs. J'aime le foot, j'aime cette équipe, je les soutiens à fond. On lui a mis la Tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et du PSG. Donc maintenant, mon garçon on t'aime beaucoup mais va falloir que tu t'arraches et qu'on gagne la Ligue des Champions. Bien sûr que le PSG va la gagner. »

La maire est prête à pardonner

« Il faut qu'il revienne un peu les pieds sur terre et qu'il aide l'équipe qui l'a fait venir, et pour laquelle il a vibré. Paris l'a très bien accueilli, a-t-elle rappelé. Bon, Il y aura sûrement un petit moment un peu compliqué avec les supporters, mais s'il nous donne ce que Neymar peut donner, je pense que tout sera pardonné. » A peu de choses près, ses coéquipiers doivent sûrement lui tenir le même discours.