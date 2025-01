PSG ‍: Ancelotti joue un sale tour à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne s’interdit pas d’apporter quelques retouches à son effectif lors de ce mercato hivernal. Luis Enrique apprécie notamment le profil de Brahim Diaz, mais Carlo Ancelotti l’a convaincu de rester au Real Madrid.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato satisfaisant aux yeux de Luis Enrique avec les arrivées de Pacho, Doué ou encore Joao Neves, des renforts validés par le technicien espagnol. Désormais, plus aucun transfert ne voit le jour au PSG sans le feu vert de Luis Enrique, lequel est globalement satisfait de son effectif. Cela ne veut pas dire pour autant que le Paris Saint-Germain ne recrutera pas lors du mercato hivernal. Ces derniers jours, la presse espagnole a notamment révélé l’intérêt du club de la capitale pour Brahim Diaz, en manque de temps de jeu au Real Madrid où il passe systématiquement derrière Bellingham, Rodrygo, Mbappé ou encore Vinicius.

Luis Enrique est un grand fan du milieu international marocain et aurait adoré l’intégrer à son effectif et lui offrir un temps de jeu plus conséquent que celui dont il dispose au PSG. Après mûre réflexion, Brahim Diaz a finalement fait le choix de rester au Real Madrid comme le confirme en ce 1er janvier le site Madrid-Barcelona.com. Le média révèle les dessous de ce choix et explique que Brahim Diaz s’est longuement entretenu avec Carlo Ancelotti avant de prendre une décision. L’ancien milieu offensif de l’AC Milan souhaitait connaître l’avis de son entraîneur sur cette offre et ses perspectives de temps de jeu pour les mois à venir.

Ancelotti a convaincu Brahim Diaz de rester au Real

Malgré un statut d’éternel remplaçant chez les Merengue, Brahim Diaz a été rassuré par le « Mister » italien, lequel lui a promis un temps de jeu important lors de la seconde partie de saison. Carlo Ancelotti n’est pas fou, il sait que le Real Madrid aura un calendrier infernal en 2025 avec la Liga, la Ligue des Champions mais aussi la Coupe du monde des clubs. Il n’était donc pas question pour lui de perdre un remplaçant aussi fiable que Brahim Diaz. Le PSG, qui aurait sans doute fait du joueur de 25 ans un titulaire en puissance, peut enrager mais rien ne dit que Luis Enrique ne tentera pas de nouveau sa chance l’été prochain si la situation de Brahim au Real Madrid est toujours la même.