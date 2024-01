PSG ‍: Allen Obando à Paris, l'assaut est officiellement lancé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La rumeur Allen Obando au PSG se confirme puisque selon le président du club équatorien du Barcelona SC, le champion de France en titre a soumis une offre pour l’attaquant de 17 ans.

Un attaquant de plus au Paris Saint-Germain ? Alors que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, recrutés pour un total supérieur à 180 millions d’euros l’été dernier ne jouent quasiment pas, le champion de France en titre envisage de recruter de nouveau à ce poste en ce mois de janvier 2024. Le jeune prodige Equatorien Allen Obando (17 ans) figure dans les petits papiers du PSG, qui fait de ce mercato hivernal un terrain de chasses des plus grands talents sud-américains, après avoir ficelé les signatures de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo.

La rumeur Allen Obando est à prendre au sérieux car le président de son club, le Barcelona SC, a officiellement pris la parole afin de confirmer une offre d’ores et déjà transmise par le PSG pour l’international espoirs équatorien. « C'est vrai pour le PSG. Ils sont très intéressés, ils ont fait une offre assez agressive qui correspond aux attentes du club. (...) Ils veulent même que la famille d'Allen, son père, sa mère, et le président du club, fassent le voyage pour négocier » a confirmé le président du SC Barcelona en conférence de presse.

Le PSG a fait une offre pour Allen Obando

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier puisque Antiono Alvares a confié dans une transparence étonnante en période de mercato que le Borussia Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart et Crystal Palace étaient également sur les rangs. « Il y a des offres qui correspondent à nos attentes mais elles sont moins agressives que celle du PSG » a-t-il conclu. Autrement dit, le Paris Saint-Germain est pour l’instant le club le mieux placé dans le dossier Allen Obando. Pour une signature dès cet hiver ou dans l’optique de la saison prochaine ? Réponse dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, Luis Campos n’a visiblement pas l’intention de passer à côté de ce grand talent.