PSG ‍: Al-Khelaïfi vole au secours d’un club en crise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré le changement d’entraîneur et la nomination d’Ivan Juric à la place de Daniele De Rossi, la situation ne s’est pas améliorée à l’AS Roma, battu dimanche par le Hellas Vérone et qui pointe à la 12e place de Série A.

L’embellie de la fin de saison dernière n’a pas duré longtemps à l’AS Roma, où Daniel De Rossi a rapidement payé les mauvais résultats du début de saison. Un choix qui a provoqué la stupéfaction des supporters, lesquels auraient aimé que l’ancien milieu défensif du club romain bénéficie d’un peu plus de temps et de confiance de la part des dirigeants. Mais, sous pression après une entame de championnat délicate, la direction de l’AS Roma a finalement fait le choix de virer Daniele De Rossi et de nommer Ivan Juric à sa place.

Problème, les résultats ne se sont pas améliorés et le club de la Louve pointe aujourd’hui à la 12e place de Série A, derrière de modestes clubs tels que le Torino ou encore Empoli. La situation ne peut pas durer ainsi et pour les Friedkin, la famille américaine propriétaire de l’AS Roma, il va falloir agir. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport fait un point sur la situation du club romain et le journal aux pages roses nous apprend qu’un second changement d’entraîneur est possible. Paulo Sousa et Roberto Mancini sont pistés au contraire de Claudio Ranieri et de Frank Lampard, dont les noms ont filtré dans la presse italienne ces derniers jours, mais qui n’ont pas été contactés.

L'AS Roma contacte Nasser Al-Khelaïfi

Le média transalpin révèle par ailleurs que les Friedkin ont demandé de l’aide à un certain… Nasser Al-Khelaïfi. Empêtrés dans une situation sportive laborieuse, les dirigeants de l’AS Roma ont passé quelques jours à Paris et en ont profité pour demander des conseils au président du Paris Saint-Germain, avec qui ils entretiennent « un rapport profond » et une relation de confiance totale. Reste maintenant à voir ce que le dirigeant qatari va conseiller à ses amis de l’AS Roma dont le directeur sportif n’est autre que Florent Ghisolfi, ancien de Lens et de Nice. Les mauvaises langues diront peut-être que Nasser Al-Khelaïfi n'est pas le mieux placé pour donner des conseils sur la gestion d'un club, mais c'est bien vers le patron du PSG que s'est tourné l'état-major d'une Roma en crise.