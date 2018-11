PSG : Al-Khelaifi prêt à un dernier coup de poker pour garder Rabiot !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le cas Adrien Rabiot continuer à agiter les coulisses du Paris Saint-Germain. Et samedi, après la victoire face à Toulouse, le milieu de terrain du PSG a tenu un discours inverse à celui de son entraîneur.

Pour Adrien Rabiot, tout ce qui se dit depuis quelques jours sur son choix de rejoindre gratuitement le FC Barcelone la saison prochaine est faux, ou du moins prématuré, le joueur formé au Paris SG affirmant en pas du tout avoir pris de décision concernant son avenir. Mais quelques minutes plus tard, au micro de Canal+, Thomas Tuchel a lui été plus malicieux en se lançant, avec le sourire dans une métaphore très claire : « Je sais qu’il n’a pas dit oui au PSG. Si une belle femme n’a pas dit oui pour un rendez-vous, quelque fois c’est la même chose que non. »

Ce dimanche, L'Equipe affirme qu'Adrien Rabiot est toujours hésitant se donnant encore du temps avant de trancher. Une éventuelle élimination en Ligue des champions dès la phase de poules serait évidemment un mauvais signal, tandis que Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu de terrain, en veut encore terriblement au Paris Saint-Germain suite à la mise à l'écart de son fiston contre l'OM et pour les matches qui ont suivi. Mais du côté du quotidien sportif on estime qu'un homme peut encore tout faire changer, et il s'y active, il s'agit de Nasser Al-Khelaifi. « Dans ce qui s'apparente à un bras de fer, un homme, encore discret dans le dossier, pourrait faire basculer les choses. Il s'agit de Nasser al-Khelaïfi. Le président parisien apprécie le jeune homme et se verrait bien en faire le capitaine de son équipe à l'avenir. Il saura trouver des arguments pour le convaincre. Et avec Rabiot, rien n'est à exclure. Il pourrait très bien annoncer qu'il reste au PSG en janvier, alors qu'il sera libre de s'engager où il veut... », précise L'Equipe. A NAK de trouver les bons mots et peut-être aussi les bons chiffres.