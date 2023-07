PSG ‍: Al-Khelaïfi menace Mbappé, c’est du vent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nasser Al-Khelaïfi n’envisage pas une seconde un départ libre de Kylian Mbappé en juin 2024 et pourtant, l’attaquant du PSG est favorable à ce scénario qui lui sera profitable sur le plan financier.

La tension monte chaque jour davantage entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Il y a quelques semaines, l’international français a provoqué un tremblement de terre au sein du club de la capitale en annonçant au travers d’une lettre qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024. Le monde s’est abattu sur la tête de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui Kylian Mbappé doit maintenant choisir entre un transfert cet été ou une prolongation, l’objectif pour le PSG étant bien sûr d’éviter un départ de l’ancien Monégasque pour zéro euro en juin 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais l’équation n’est pas si simple car de son côté, Kylian Mbappé n’a aucun intérêt à partir maintenant. Il touchera 40 millions d’euros de prime de fidélité le 31 juillet, et une somme équivalente lors d’un deuxième versement au mois de septembre s’il est toujours au Paris Saint-Germain. De plus, un départ libre en 2024 lui permettra de choisir plus librement son club et de toucher une juteuse prime à la signature. Suiveur assidu du club parisien, Daniel Riolo estime que Nasser Al-Khelaïfi est bloqué et que le président parisien a beau menacer Kylian Mbappé, cela est du vent dans la mesure où il est purement impossible de mettre au placard un tel joueur même s’il refuse de prolonger.

Al-Khelaïfi n'a aucun moyen de pression sur Mbappé

« C'est un peu habile au niveau de la communication car Nasser Al-Khelaïfi place ça sur l'affect et donc pour ceux qui écoutent et les supporters du PSG, l'affect c'est ce qui fait force. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être dans le processus de réflexion de Mbappé, qui est plus dans un processus NBA. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre la maman de Kylian et celle de Michael Jordan » estime Daniel Riolo sur l’antenne de RMC au sujet du conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, avant de conclure.

Didier Deschamps a nommé Kylian Mbappé comme nouveau 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 ! ©️



Antoine Griezmann est le vice-capitaine 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vWzh4nQaTe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2023

« Il faut avoir une analyse objective de la situation. Si lui veut respecter son contrat à la lettre, on peut trouver ça choquant mais ça ne fera pas avancer le Schmilblick. La lettre est une autre habileté de communication pour dire ‘regarde ce qu'on a fait pour toi et toi tu nous fais ça maintenant ?'. Il y a une forme d'impuissance car une fois qu'on a dit tout ça, et maintenant ? Il se passe quoi s'il ne prolonge pas ? Il part où ? Et s'il ne veut pas partir ? Tu ne le fais pas jouer ? Tu le mets en tribunes ? On arrive à y croire ?. Au final, ça ne dit rien. On attend le 31 juillet. Si le PSG le garde, il part gratos » analyse le journaliste de l’After Foot. Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d’être terminé mais pour l’heure, chacun campe sur ses positions et on voit mal comment la situation pourrait évoluer à court terme.