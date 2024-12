PSG ‍: Al-Khelaïfi et Luis Campos, Riolo officialise la séparation

Dans : PSG.

Le torchon brûle en interne au PSG et la position du conseiller sportif Luis Campos est de plus en plus fragile. A tel point que pour Daniel Riolo, le dirigeant portugais est directement menacé par Nasser Al-Khelaïfi.

L’été dernier, la sérénité et la stabilité étaient les deux maître-mots au Paris Saint-Germain, qui s’appuyait sur le trio formé par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique. Les trois hommes ont travaillé main dans la main lors du mercato, sans accroc apparent. Mais six mois plus tard, le club de la capitale donne l’impression de se déchirer de l’intérieur et c’est Luis Campos qui pourrait être le grand perdant de cette guerre interne. Cela ne fait aucun doute pour Daniel Riolo, qui ne porte pas Luis Enrique dans son coeur mais qui estime que Nasser Al-Khelaïfi est rangé derrière son entraîneur espagnol.

Un post à charge contre Luis Campos publié par le compte @Parisien, suivi par 4.000 supporters du PSG, a d’ailleurs fait réagir le journaliste de RMC. Selon l’éditorialiste de l’After Foot, il ne fait aucun doute que le président du Paris Saint-Germain a activé ses relais numériques pour détruire Luis Campos et le pousser doucement mais surement vers la sortie. « Ah c’est parti et ça se confirme … le président du club a lâché son DS et se sert de ses relais… drôle de façon de gérer un club en se servant des réseaux pour influencer l’opinion. S’il veut le virer qu’il le vire et assume… » a publié sur X le journaliste de RMC.

Riolo est convaincu qu'Al-Khelaïfi a lâché Luis Campos

Selon lui, il n’y a plus aucun doute à avoir sur le fait que Luis Campos est sur la sellette même si du côté du compte insider @Parisien, on refuse d’admettre que ce message est téléguidé par le board parisien. « Juste un supporter lambda qui en a marre de son DS et de ses recrutements miteux, après peut-être que t’es à sa botte car c’est un habitué de RMC Sport on sait pas ? Et c’est marrant que toi tu parles de relais quand on sait que t’as été le toutou du clan Mbappé pendant 1 an » a répondu le compte pro-PSG à Daniel Riolo.

On ignore pour l’instant si, comme le pense le journaliste de l’After, Nasser Al-Khelaïfi utilise des relais numériques pour monter la communauté parisienne contre Luis Campos. Une chose est certaine en revanche, la tranquillité de l’été a fait place à l’orage de l’hiver et on ne saurait pronostiquer qui résistera à la tempête.