PSG ‍: Abandonné par Luis Enrique, il fait rêver un ténor européen

Marco Asensio n’entre plus dans les plans de Luis Enrique au PSG, mais l’international espagnol est toujours courtisé en Europe. L’un des favoris pour remporter la Ligue des Champions s’intéresse à lui.

Recruté pour zéro euro en provenance du Real Madrid à l’été 2023, Marco Asensio n’a jamais véritablement répondu aux attentes au Paris Saint-Germain. Comme dans la capitale espagnole, le talentueux gaucher de 28 ans s’est contenté de rares coups d’éclat. Il en faut beaucoup plus pour convaincre Luis Enrique, qui en a longtemps fait une alternative fiable au poste d’avant-centre mais qui semble avoir lâché l’affaire avec l’homme aux 38 sélections avec la Roja. Convoqué pour le Trophée des champions comme l’ensemble de l’effectif parisien, Marco Asensio fait néanmoins partie des indésirables invités à se trouver une porte de sortie lors de ce mois de janvier.

Asensio humilié au PSG, des clubs sont choqués https://t.co/SU9LhXlkzF — Foot01.com (@Foot01_com) January 6, 2025

Une opportunité sur laquelle envisage sérieusement de bondir l’Inter Milan. Ces dernières années, le club nerazzurri s’est spécialisé dans le recrutement de joueurs libres ou à relancer et cela fonctionne à merveille. C’est ainsi que selon le site Inter Live, Giuseppe Marotta et son directeur sportif Piero Ausilio seraient très intéressés à l’idée de récupérer Marco Asensio afin de le relancer et de l’intégrer dans la rotation des attaquants au sein de l’effectif de Simone Inzaghi.

L'Inter prêt à lâcher 18 ME pour Asensio ?

Il reste un an et demi de contrat à Marco Asensio au PSG et il faudra donc payer pour se l’offrir dès le mois de janvier, ce dont l’Inter a bien conscience puisque l’actuel troisième de la Série A serait prêt à poser 18 millions d’euros sur la table pour boucler ce transfert. Une offre aussi bien séduisante pour le Paris Saint-Germain que pour le joueur, qui pourrait donc faire mouche si elle venait à se confirmer dans les jours à venir. Ce serait en tout cas une première belle vente pour Paris, qui ne recrutera pas tant que ses indésirables n’auront pas trouvé preneur et Marco Asensio est clairement concerné, au même titre que Milan Skriniar et Randal Kolo Muani.