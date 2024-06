PSG ‍: 400 millions au mercato, le plan d'Al-Khelaïfi dévoilé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a de gros moyens financiers cet été et Nasser Al-Khelaïfi compte bien en profiter pour que Luis Enrique ait un effectif de gala et que les choix numéro 1 soient respectés. Cela risque de coûter très cher.

Prime, salaire et clause, le PSG va économiser une très belle fortune avec le départ de Kylian Mbappé. Bien sûr, Nasser Al-Khelaïfi aurait préféré conserver l’attaquant français, véritable star de l’effectif et même symbole du projet parisien post-Neymar, Messi et compagnie. Mais la réalité contractuelle lui a permis de rejoindre libre le Real Madrid, après des années d’hésitation. Ce sera donc une économie pour Paris, mais aussi une perte au niveau de marketing et de la popularité, car le champion de France ne compte plus vraiment de stars dans son effectif.

Même s’il a promis de tout faire pour permettre à Luis Enrique d’avoir un effectif selon ses envies et son projet axé sur le collectif, Nasser Al-Khelaïfi ambitionne tout de même de frapper fort pour avoir une équipe compétitive au plus haut niveau. Et pour cela, le dirigeant qatari envisage de mettre le paquet en courtisant de nombreux joueurs à forte valeur marchande. Et cela pourrait monter très haut, comme l’annonce Livefoot qui fait le point sur le mercato du PSG, et réalise même une addition qui peut donner le vertige.

En défense, Paris a ciblé Leny Yoro et estime que sa venue dépend plus de la volonté du joueur, qui préfère le Real Madrid, plutôt que le prix du transfert, car un accord avec Lille pour 50 millions d’euros pourra rapidement être trouvé. Ensuite, le tarif double pour se payer Khvicha Kvaratskhelia, que Naples ne veut plus vendre du tout, même si le bras de fer est tel qu’une offre à 100 millions d’euros, la somme demandée par le club italien, pourrait permettre de recruter l’ailier géorgien qui fait rêver Luis Enrique.

Le PSG prêt à lâcher 230 ME à Naples ?

Les dépenses pourraient être amenées à grimper de manière vertigineuse si, après un défenseur central et un ailier, le PSG faisait signer un milieu de terrain qui est lui dans le viseur de Luis Campos. Il s’agit de Joao Neves, actuellement avec le Portugal à l’Euro, et que le Benfica entend laisser partir pour le montant de sa clause libératoire, à savoir 120 millions d’euros. Et si le Paris SG entend compléter son armada estivale avec un buteur, Victor Osimhen n’a toujours pas trouvé preneur alors que Naples ne semble pas déterminé à repousser une offre à hauteur de 130 millions d’euros.

Si le PSG réussit ses objectifs et paye le prix fort pour ces quatre objectifs, l’addition se montera alors à 400 millions d’euros. De quoi arroser toute l’Europe pour faire oublier un Kylian Mbappé parti lui, pour zéro euro.