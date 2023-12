PSG ‍: 350 ME dépensés pour finir en Europa League, ça l'écoeure

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a investi près de 350 millions d’euros sur le marché des transferts. Des investissements qui doivent permettre à l’équipe de Luis Enrique de se qualifier en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos… Cet été, le Paris Saint-Germain a massivement investi sur le marché des transferts en lâchant près de 350 millions d’euros afin de renouveler son effectif. Certains joueurs ressemblent à des paris à l’instar d’Ugarte ou de Barcola mais peu importe. Avec un tel investissement, le champion de France en titre n’a pas le droit de prendre la porte dès la phase de groupes de la Ligue des Champions. C’est tout du moins l’avis très cash exprimé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe par Bruce Grannec. Pour le joueur professionnel de jeux vidéo de football et supporter assumé du club parisien, une élimination de la Ligue des Champions ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund serait intolérable et très difficile à digérer pour le club parisien.

Certes, il existerait toujours la possibilité ensuite de faire un beau parcours en Europa League. Mais le PSG n’a pas investi tant d’argent pour briller dans la petite coupe d’Europe selon le chroniqueur de l’Equipe de Choc. « Le PSG reversé en Europa League, ce serait forcément honteux et catastrophique pour le PSG parce que Paris n’est pas programmé pour être en Europa League. Il y a eu beaucoup d’investissements qui ont été réalisé et tout un projet notamment autour de Mbappé. Donc si jamais tu es éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, avec ton effectif et tes moyens, ce serait une catastrophe absolue. Ce serait l’échec d’un projet autour de Mbappé qui pourrait ensuite partir car il sera libre l’été prochain. Ce serait une catastrophe totale » a d'abord analysé le chroniqueur au sujet de l'avenir européen du Paris Saint-Germain avant de conclure.

Le PSG reversé en Europa League, un terrible fiasco ?

« Je suis d’accord sur le fait que les supporters du PSG seraient très heureux si Paris gagnait l’Europa League, mais on ne peut pas me dire que ce n’est pas une mauvaise chose que ce PSG-là se retrouve en C3. On ne peut pas penser ça, tout le monde a dit que le mercato était incroyable, chaque année on entend que le PSG veut devenir le plus grand club d’Europe, ce n’est pas en jouant l’Europa League que tu le deviens » estime Bruce Grannec, qui aurait beaucoup de mal à se remettre d’une élimination du Paris Saint-Germain ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund. Comme la majorité des supporters franciliens, lesquels ne s’imaginent sans doute pas suivre leur équipe le jeudi soir en Europa League en 2024.