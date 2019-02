PSG : Rabiot réintégré ou non, Paris a déjà tout perdu

Dans : PSG, Ligue 1.

La défaite contre l’Olympique Lyonnais (2-1) l’a confirmé dimanche, l’entrejeu du Paris Saint-Germain est en difficulté.

Ce n’est pas un hasard si l’on reparle d’une possible réintégration d’Adrien Rabiot, que beaucoup semblent prêts à pardonner à l’approche du huitième de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. En conflit avec son milieu de terrain, le club francilien doit-il mettre son ego de côté ? Pour le journaliste Sébastien Tarrago, Paris se retrouve dans une impasse.

« Il n'y a désormais que de mauvaises décisions pour le PSG, a commenté notre confrère sur la chaîne L’Equipe. Cela a été tellement mal géré dès le départ, le mercato a été tellement mal géré également, que tu retrouves dans la situation de reprendre Rabiot et de le laisser en dehors du groupe. C'est une erreur. Tu te prives d'un joueur de grande qualité. Mais le réintégrer, c'est te fragiliser. Tu as voulu montrer les biceps, jouer au petit cador en décembre en disant "on va lui faire peur, comme ça il va partir on et on récupérera quelques sous". Raté ! »

Rabiot en manque de rythme

« Dans un monde assez animal, si tu réintègres Rabiot, quelque part tu t'écrases et tu perds de la crédibilité et de la force. Ce ne sont que des rapports de force. Les gens dans le milieu du foot se diront que le PSG s'écrasent, c'est la réalité du foot, a-t-il souligné. Et en plus de ça, Rabiot n'a plus joué au foot depuis plus de deux mois. Il s'est parfois entraîné dans des conditions douteuses. Ça fait beaucoup. Reprendre Rabiot à sept jours d'un match capital n'offrirait malheureusement aucune garantie. » Rappelons que Paris a inclus son milieu dans la liste des joueurs pour disputer la phase éliminatoire de la C1.