PSG ‍: 150ME refusés pour Osimhen, Al-Khelaifi se venge

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de la fin du mercato, Victor Osimhen est toujours un joueur de Naples et le PSG n'a pas fait la moindre offre. Nasser Al-Khelaifi veut humilier jusqu'au bout Aurelio de Laurentiis.

Le patron du Paris Saint-Germain et Luis Campos sont les deux seuls à savoir quelle stratégie les champions de France auront durant ces derniers jours du marché des transferts, et notamment s'ils recruteront ou non un buteur supplémentaire. Si l'on s'en tient aux deux premiers matchs de Ligue 1 (10 buts marqués), Luis Enrique a ce qu'il faut pour oublier Kylian Mbappé. Mais le 29 août prochain aura lieu le tirage au sort de la Ligue des champions, et forcément, le PSG sait que dans cette compétition, il faudra hausser le ton face à des adversaires plus solides que Le Havre et Montpellier. Alors, une initiative dans les dernières 48 heures du mercato est toujours possible, c'est là que le nom de Victor Osimhen apparait. Car Nasser Al-Khelaifi, qui l'on sait parfois très virulent, pourrait profiter de cela pour régler ses comptes avec son homologue du Napoli.

Le PSG joue avec les nerfs de Naples

Comme le rappelle la Gazzetta dello Sport, la saison passée, le Paris Saint-Germain avait proposé 150 millions d'euros à Naples pour recruter Victor Osimhen, mais Aurelio de Laurentiis avait déchiré ce chèque, voulant à tout prix défendre le titre de champion d'Italie gagné la saison précédente. Depuis, le patron du club napolitain a prolongé le contrat de son buteur vedette, en lui accordant un très gros salaire, et en fixant une clause libératoire à 130 millions d'euros, pensant que le PSG allait revenir à la charge. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu, puisque Naples n'a pas conservé son Scudetto, ne s'est même pas qualifié pour la Ligue des champions et surtout le Paris Saint-Germain n'a fait aucune offre pour Victor Osimhen.

Victor Osimhen signs a new contract with Napoli to keep at the club until 2026 ✍🏽 pic.twitter.com/PyNIRSDdvp — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) December 23, 2023

Cependant, Vincenzo D'Angelo, journaliste pour le quotidien sportif italien, pense que Nasser Al-Khelaifi pourrait venir voir Aurelio de Laurentiis pour lui soumettre une nouvelle offre...mais cette fois nettement en dessous des attentes de Naples, et bien inférieure à 100 millions d'euros. Une douce vengeance pour le dirigeant qatari du PSG qui est conscient que son homologue n'a plus trop le choix dans la mesure où il a recruté Romelu Lukaku avec un gros salaire et qu'il devra céder Osimhen. En dehors du Paris Saint-Germain, l'Arabie Saoudite, où le mercato se termine le 6 octobre, est la seule piste sérieuse, sauf que le buteur international nigérian n'est pas du tout tenté par cet exil.