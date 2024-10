Pour 50 ME, le PSG peut se venger du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les grands clubs européens sont très sensibles aux jeunes talents d'Amérique du Sud et ils les recrutent de plus en plus tôt. Le Real Madrid a eu du succès au Brésil et il aimerait bien s'offrir un milieu offensif argentin de 17 ans. Mais, le PSG est à l'affût.

On connaissait le Real Madrid galactique des années 2000 avec ses nombreuses stars mais le Real version 2020 s'est plus transformé en pouponnière de champions. Les Merengues se sont adaptés au marché des transferts, allant chercher des pépites très jeunes partout dans le monde. Il y a eu Arda Guler en Turquie mais c'est surtout au Brésil que les investissements ont été les plus récurrents avec Vinicius Jr, Rodrygo et Endrick. Une stratégie payante puisque Vinicius et Rodrygo sont devenus des stars mondiales, bien plus onéreuses désormais que la mise de départ de Florentino Perez (45 millions d'euros pour chaque joueur). Le Real veut appliquer cette stratégie à Franco Mastantuono.

Un duel PSG-Real pour Mastantuono

Evoluant à River Plate, ce jeune milieu de terrain argentin n'a que 17 ans. Néanmoins, il a impressionné les observateurs pour sa première saison dans le championnat argentin. Le Real s'est vite positionné sur le joueur mais le PSG est venu lui mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qu'affirme le journaliste argentin Renzo Pantich. Selon lui, Mastantuono est une priorité absolue du conseiller sportif parisien Luis Campos.

🇫🇷💣 PSG está INTERESADO en FRANCO MASTANTUONO. Están dispuesto a poner un valor cercano a la cláusula de rescisión. BOMBAZO.



🎥 ¿Más info? Acá: https://t.co/bOZX4myEOh pic.twitter.com/dNfMv1svkt — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) October 15, 2024

Les choses pourraient aller très vite entre le PSG et le Real Madrid d'autant que Franco Mastantuono possède une clause libératoire. River Plate l'a fixée à 50 millions d'euros. Un prix élevé pour un jeune homme de 17 ans mais pas forcément si ce dernier est un surdoué. A voir désormais si le PSG va succomber rapidement et surtout avant le Real Madrid. Au vu de la réussite madrilène avec ce genre de crack ces derniers temps, les Parisiens ne devront pas hésiter trop longtemps.