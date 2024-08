Osimhen supplie le PSG de le recruter ‍!

Victor Osimhen s’en va à reculons vers l’Arabie Saoudite, avec qui son club de Naples a trouvé un accord. Le Nigérian rêve toujours du PSG !

Incroyable dossier Victor Osimhen, champion d’Italie avec Naples en 2023, meilleur joueur de Serie A, dans le Top10 du Ballon d’Or, et qui est poussé dehors par Naples, qui a déjà recruté son remplaçant en la personne de Romelu Lukaku. Annoncé partant pour plus de 120 millions d’euros par son truculent président Aurelio De Laurentiis, le Nigérian n’a pas réussi à trouver preneur. Malgré un accord de longue date avec le PSG, aucun transfert n’a vu le jour alors qu’on aborde les dernières heures du mercato. Chelsea a aussi fait le forcing, mais l’ancien lillois ne visait qu’un retour dans la capitale française. Un club dont les relations avec Naples sont toujours aussi tendues.

🚨EXCL Chelsea ’s managment is currently in Napoli. They are trying to convince Victor Osimhen 🔵 https://t.co/V7hU7sATJu