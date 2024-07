Osimhen se fait cracher dessus, son agent réagit

Pisté par le Paris Saint-Germain cet été, Victor Osimhen a fait l’objet ces dernières heures d’une rumeur l’envoyant en prêt avec option d’achat à Chelsea en échange de Lukaku. L’agent du joueur a publié un message cinglant sur les réseaux sociaux à ce sujet.

L’un des dossiers les plus chauds du mercato concerne le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est toujours à la recherche de la solution idéale pour pallier la lourde perte de Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid après sept saisons au PSG. Après avoir réitéré sa confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le champion de France en titre prospecte le marché et a jeté son dévolu sur Victor Osimhen, l’attaquant nigérian de Naples. L’ancien lillois, présent en Série A depuis quatre saisons, a d’ailleurs donné son accord au PSG, mais un transfert n’est pas encore dans les tuyaux, car il faut également se méfier de la concurrence puisque plusieurs clubs européens sont également intéressés, notamment Arsenal mais surtout Chelsea, qui est à la recherche d’un numéro 9 de métier pour cette saison. D’ailleurs, ces dernières heures, des rumeurs l'envoient en prêt du côté des Blues dans le cadre d’un échange avec Romelu Lukaku, devenu indésirable chez le vainqueur de la Ligue des Champions 2021. Son agent a réagi à cette information sur X ces dernières heures.

🇬🇧 I’ve read about unfounded imaginary trades involving Victor, shipped around like a package ready for delivery. But remember that this “package” is the top scorer of the third scudetto in Naples’ history.

Respect and no more fake news!@victorosimhen9 #TeamRC