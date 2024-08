Osimhen refuse l’Arabie Saoudite et Chelsea et s'offre au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Victor Osimhen veut signer au PSG et le fait savoir. Il a refusé l'Arabie Saoudite et se prépare à en faire de même avec Chelsea.

Un avant-centre de calibre international est la dernière pièce du puzzle manquante de ce mercato estival du PSG. C’est l’avis de nombreux observateurs, qui ne veulent pas être trompés par le bon début de saison face au Havre et à Montpellier, et pour qui il va falloir un finisseur de premier rang pour les duels européens de haut niveau. Le nom de Victor Osimhen est cité depuis quasiment des mois, sans que le dossier n’avance concrètement. Seule certitude, Naples compte sur Romelu Lukaku et ne peut pas se permettre d’être aussi gourmand pour son attaquant nigérian. Récemment, son agent a demandé du respect pour celui qui a amené le titre à Naples, et que le club de Campanie veut larguer pour au moins 100 millions d’euros. Histoire de faire comprendre que l’ancien lillois n’irait pas n’importe où juste pour permettre au Napoli et à son président Aurelio De Laurentiis d’empocher le magot.

Osimhen préfère le PSG à Chelsea

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Et en ce mardi, le clan d’Osimhen a confirmé cette tendance en refusant deux destinations. Tout d’abord celle d’Al-Hilal, le club de Neymar qui avait proposé 80 millions d’euros sur la table. Une offre acceptée par Naples, mais pas par le Nigérian affirme Il Mattino. De son côté, la Gazzetta dello Sport va encore plus loin et assure que même le projet de Chelsea ne convainc pas Osimhen, qui en veut entendre parler que d’un seul club : le PSG. Un acharnement qui a de quoi surprendre sachant que, si Paris a bien un accord contractuel avec lui, les relations avec Naples sont très tendues et ne débouchent actuellement sur aucune offre. Cette volonté du Nigérian de signer à Paris pourrait toutefois changer les choses, sachant que le PSG sait qu’un tel attaquant de surface peut l’aider dans les gros matchs. Même s’il y a une raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore sorti le carnet de chèques, c’est que Luis Enrique n’est pas spécialement fan de l’ancien lillois, qu’il n’estime pas forcément compatible avec le jeu qu’il cherche à mettre en place.