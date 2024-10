Oblak au PSG, Donnarumma à l’Inter, le coup de folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fâché par les prestations de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions, le PSG envisage plus que jamais le départ de son gardien italien lors du prochain mercato. Pour le remplacer, la piste Jan Oblak est étudiée.

Malgré les critiques à l’encontre de son gardien italien en raison de ses performances en Ligue des Champions l’an passé, le Paris Saint-Germain a soutenu Gianluigi Donnarumma durant le mercato estival. Pas question pour Luis Campos et Luis Enrique de remettre en cause le statut du capitaine de l’Italie, lequel fait désormais partie des cadres au PSG. Mais le match totalement raté de Donnarumma à Arsenal, la semaine dernière en Ligue des Champions, a relancé les interrogations autour du gardien formé à l’AC Milan. Et les deux erreurs de « Gigio » sur les buts de Kai Havertz et de Bukayo Saka ont visiblement été celles de trop pour l’état-major parisien, qui envisage désormais de manière sérieuse le départ de son gardien de 1m96 l’été prochain.

A en croire les informations du site Inter Live, le Paris Saint-Germain est désormais ouvert à l’idée de se séparer de Gianluigi Donnarumma. La preuve, son potentiel successeur a d’ores et déjà été identifié : Jan Oblak. Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec l’Atlético de Madrid, le gardien slovène pourrait être vendu par les Colchoneros à un prix correct pour services rendus, s’il émet le souhait de partir. Une offre à hauteur de 30 millions d’euros pourrait convenir au club madrilène pour son expérimenté gardien de 31 ans, lequel apporte des garanties bien supérieures à Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions, avec une solide expérience dans cette compétition (86 matchs disputés).

Le PSG prêt à vendre Donnarumma pour 30 ME ?

En cas de transfert de Jan Oblak au PSG, la question est de savoir où pourrait rebondir Gianluigi Donnarumma. La rumeur lancée par Inter Live risque d’enflammer l’Italie car le média affirme qu’un transfert du gardien parisien à l’Inter Milan n’est pas impossible, le club nerazzurri étant à la recherche d’un gardien plus jeune que Yann Sommer afin de préparer l’avenir. Arrivé libre au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait partir à deux ans de la fin de son contrat. Et étant donné que le club parisien n’a rien payé pour le faire venir en provenance de l'AC Milan, Nasser Al-Khelaïfi pourrait se montrer peu gourmand dans le but de faciliter son départ.

Une offre avoisinant les 30 millions d’euros, soit la somme que le PSG envisage de payer pour Oblak, pourrait convenir au Qatar. La question est de savoir si l’Inter aura les moyens de payer le salaire XXL de Gianluigi Donnarumma, lequel s’élève à 12 millions d’euros par an selon le média italien. C’est une autre affaire et c’est sur ce point que le dossier pourrait bloquer. Quoi qu’il en soit, à Paris, la décision de recruter un nouveau gardien et de faire partir Donnarumma semble prise. Un choix fort de la part de Luis Campos, à priori validé par Luis Enrique.