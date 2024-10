Neymar au PSG, ce Marseillais confirme l'énorme gâchis

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il a beau être un Marseillais pur jus, Maxime Lopez joue désormais au Paris FC et confie surtout sa grande admiration pour le Neymar du PSG qu'il a affronté par le passé.

Le PSG a terminé sa révolution cet été, laissant partir contre son gré sa dernière star en la personne de Kylian Mbappé. Désormais, l’équipe parisienne fait beaucoup moins peur à ses adversaires, mais reste un favori pour le titre de champion de France, et un candidat au dernier carré en Ligue des Champions. Néanmoins, le nouveau projet manque clairement de saveur et fait beaucoup moins rêver, même si l’essentiel sera de savoir si cela permet de conquérir l’Europe au final. En attendant, pour certains observateurs, ce PSG moins spectaculaire ne les transporte pas. Et c’est le cas de Maxime Lopez, ancien minot de l’OM désormais au Paris… FC.

Neymar au PSG, il n'avait jamais vu ça

Pour le milieu de terrain formé à Marseille, il y avait clairement de la magie dans le PSG qu’il a pu affronter il y a quelques années, et le simple fait de voir Neymar jouer l’a marqué à tout jamais par l’aisance et le talent du joueur brésilien. Dans un entretien avec Bruce Grannec au cours de l’émission Hors Jeu, Maxime Lopez n’hésite pas à clamer son amour pour le joueur désormais à Al-Hilal, et a égratigné le PSG pour la façon dont il a géré le joueur le plus cher de l’histoire du football.

« J’ai joué contre lui. Neymar, c’est… J’ai joué contre Kylian, contre Cristiano, pas contre Messi, mais j’ai joué contre des joueurs de classe mondiale… Neymar c’est le plus talentueux derrière Messi ? De loin. Quand on a joué contre eux, en plus on a gagné ce match là, j’étais sur le terrain, je me suis dit mais comment il peut être aussi fort. Vraiment, tu avais l’impression que sur le terrain, il faisait ce qu’il voulait. Quand il voulait te mettre un petit pont, il te mettait un petit pont. C’est un génie. Ce qui m’attriste c’est sa période au PSG, ce n’est même pas que je suis Marseillais. Sa période au PSG m’attriste. On l’a bafoué. On en est arrivé à parler comme un vieux joueur presque », a livré Maxime Lopez, qui a affronté le Neymar de ses débuts au Paris SG. Un joueur qui était déjà à un autre niveau que celui qui a ensuite terminé son passage à Paris entre blessures et méforme, et qui a été invité sans ménagement à quitter le club à l’été 2023.