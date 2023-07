Mourinho en pince pour Rento Sanches, le PSG jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après sa signature au PSG, Renato Sanches fait partie des indésirables qui ne seront pas retenus en cas d’offre durant ce mercato. Une aubaine pour José Mourinho, qui aimerait faire venir le Portugais à la Roma.

Il y a tout juste un an, le Paris Saint-Germain misait 15 millions d’euros sur Renato Sanches, recruté en provenance du LOSC. A l’époque, Luis Campos et Christophe Galtier n’ont pas hésité à investir sur l’ex-milieu de terrain du Bayern Munich, que les deux hommes avaient connu à Lille. Malheureusement pour le Portugais et pour le PSG, Renato Sanches a été fidèle à sa réputation de joueur très fragile sur le plan physique, ce qui ne lui a jamais permis d’enchainer les matchs avec le club de la capitale.

Au total, Renato Sanches ne compte que 23 apparitions avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, un bilan famélique au vu des attentes placées autour du natif de Lisbonne. Déçu par le faible rendement du joueur, le champion de France en titre aimerait s’en séparer. S’il ne sera pas placé dans le loft du club, le joueur de 25 ans ne sera pas non plus retenu en cas de proposition. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, il est fort probable qu’une offre vienne d’Italie pour Renato Sanches et plus précisément de l’AS Roma. En effet, après avoir ficelé la venue d’Houssem Aouar (libre) pour zéro euro, le club entraîné par José Mourinho aimerait effectuer un nouveau coup en provenance de Ligue 1.

Mourinho veut recruter Renato Sanches à Rome

L’idée du club de la Louve est d’obtenir le prêt de Renato Sanches, comme cela avait été fait la saison dernière avec un autre indésirable du PSG en la personne de Georginio Wijnaldum. José Mourinho apprécie beaucoup le profil de son compatriote et se verrait bien relancer Renato Sanches, un joueur nettement au-dessus de la moyenne dès lors qu’il est épargné par les blessures… ce qui n’est malheureusement pas le cas. A priori, Paris ne s’opposera pas à un prêt à Rome, à condition de ne pas prendre en charge une part trop importante du salaire de l’international portugais. Des discussions vont avoir lieu dans les jours à venir afin de trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties.