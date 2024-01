Moscardo c'est pas le pied, le PSG agressé

Dans : PSG.

Le dossier Gabriel Moscardo commence à sentir le roussi du côté du Paris Saint-Germain. Alors qu'il doit se faire opérer du pied, le joueur brésilien est prié de rentrer au pays.

Augusto Melo n'est pas du genre à rigoler trop longtemps, et c'est peu dire que le président des Corinthians s'agace sérieusement de la tournure prise par le transfert supposé de Gabriel Moscardo au PSG. Il est vrai que la surprise a été grande d'apprendre il y a deux semaines, alors que le milieu de terrain brésilien s'apprêtait à signer son contrat avec les champions de France, que ce dernier devait impérativement se faire opérer au pied gauche dans la clinique Aspetar à Doha. Depuis, c'est le flou artistique dans cette opération, Nasser Al-Khelaifi ayant ajouté du trouble au trouble en affirmant que le Paris Saint-Germain ne fera pas signer un joueur blessé. Lassé de cette situation, dans un dossier censé rapporter 20 millions d'euros aux Corinthians, le patron du club brésilien a tapé du poing sur la table.

Le PSG menacé dans le dossier Moscardo

Augusto #Melo (le président des Corinthians) 💬 : « 𝗝’𝗮𝗶 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲́ 𝗮̀ 𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲. S’il y a un risque là-bas, il y en a un ici. »



Invité d'une émission télé, Augusto Melo a été très clair, où le PSG signe et paie pour le transfert de Gabriel Moscardo ou bien le deal s'écroule immédiatement. « J’ai demandé à ce que Gabriel Moscardo revienne. S’il y a un risque à Paris, il y en a un ici. S’il y a un risque que nous ne soyons pas payés pour ce transfert, alors laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Je lui ai demandé de revenir. Il est avec le PSG actuellement, l’opération aura lieu, mais après… Alors, je le dis au PSG, rendez-moi le joueur. Je suis sûr que ce garçon va revenir en forme et il sera vendu beaucoup plus cher qu’il ne l’est aujourd’hui. Dans deux mois, il sera de retour », a précisé le dirigeant brésilien dans des propos relayés par O Globo. Le Paris Saint-Germain n'a évidemment pas répondu à cette menace à distance, sachant que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont probablement pris des assurances dans ce dossier Moscardo.