Mohamed Salah et le PSG, l'offre énorme dévoilée ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mohamed Salah n'a pas prolongé son contrat avec Liverpool et peut donc négocier avec d'autres clubs. Le Paris Saint-Germain a fait une offre au joueur égyptien qui surpasse celle des Reds.

Depuis quelques jours, l'un des meilleurs footballeurs du monde, si ce n'est le meilleur actuellement, peut discuter de son avenir avec d'autres équipes que son club actuel, à savoir Liverpool. Car malgré les rumeurs d'une prolongation imminente, la star égyptienne n'a rien signé et le 30 juin prochain il sera libre de signer n'importe où, présentant ainsi l'avantage de ne rien coûter en indemnité de transfert à son futur club. Ce 1er janvier, la presse anglaise est toujours confiante concernant l'avenir de Mohamed Salah à Anfield et interprète chaque rumeur comme un moyen de pression mis par les agents de l'attaquant sur les dirigeants de Liverpool pour avoir un salaire revu à la hausse. Mais en France, un journaliste révèle que le PSG a pris des contacts avec les représentants de la star de Premier League et a fait une offre salariale énorme.

⚠️ Infos Mohamed Salah / PSG / Liverpool :

- Le PSG a très envie de faire signer l’Egyptien cet été et lui propose 500000€ par semaine sur 3 saisons !

- Alors que Liverpool lui propose une prolongation un peu à la baisse sur 2 saisons avec 400000€ par semaine.#LFC #TeamPSG pic.twitter.com/AF3ilDKTZp — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) January 1, 2025

Romain Collet Gaudin, journaliste notamment pour Eurosport et Infosport, dévoile la proposition transmise par le Paris Saint-Germain aux émissaires de Mohamed Salah. « Le PSG a très envie de faire signer l’Egyptien cet été et lui propose 500.000 euros par semaine sur 3 saisons, alors que Liverpool lui propose une prolongation un peu à la baisse sur 2 saisons avec 400.000 euros par semaine », précise notre confrère.

Autrement dit, Nasser Al-Khelaifi est prêt à verser 78 millions d'euros sur trois à Mohamed Salah, lequel aura 33 ans lorsqu'il arrivera à la fin de son contrat avec Liverpool en juin prochain. Ce n'est évidemment pas la première fois que le PSG est associé au nom de l'Egyptien, qui réalise une nouvelle saison énorme sous les ordres d'Arne Slot, et contribue largement aux excellents résultats des Reds, largement leader en Premier League et en Ligue des champions. À voir encore une fois si tout cela est sérieux, où si le clan Salah joue avec les nerfs des dirigeants des Red.