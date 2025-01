Mohamed Salah à Paris, le PSG a tout préparé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a fait signer Khvicha Kvaratskhelia lors de ce mercato d'hiver, mais le club de la capitale prépare un coup encore plus fort pour l'été prochain.

C'est le dossier qui excite l'Europe du football, que va faire Mohamed Salah, l'attaquant égyptien étant désormais libre de négocier avec des clubs, puisque son contrat avec Liverpool est entré dans ses six derniers mois. La star égyptienne des Reds a clairement fait comprendre qu'un départ était la solution la plus probable, même si Salah reste tout de même flou. Du côté du Paris Saint-Germain, ce dossier est tout en haut de la pile pour Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi ayant donné son feu vert pour la venue de l'attaquant de Liverpool au prochain mercato d'été s'il ne prolonge pas. Spécialiste du mercato parisien, et ayant clairement des oreilles qui traînent dans les bureaux du PSG, Djamel a parlé du cas Mohamed Salah.

Le PSG adore Mohamed Salah

Sur sa chaîne Twitch, l'insider a confirmé que Paris était déjà très actif dans le dossier Mohamed Salah, même si la prudence est grande au sein du club de la capitale où l'on pense que l'international égyptien peut encore changer d'avis. « Salah est très apprécié au club, et beaucoup veulent le faire venir l’été prochain, et cela, avant même que l’on fasse signer Kvaratskhelia. Ils considèrent qu’il manque un leader offensif, même s’il y a Ousmane Dembélé. Il manque une star qui porte le projet sur ses épaules et qui est capable d’être limite décisif à chaque match. Le club apprécie le professionnalisme de Salah, même Nasser l’aime beaucoup. Mais beaucoup pensent aussi qu’il va finir par prolonger à Liverpool, c’est ce qui est compliqué. S’il ne prolonge pas, c’est certain que le PSG sera sur le dossier, puisque le club travaille déjà dessus », a expliqué @Djaameel_.

Ces derniers jours, le nom de l'attaquant égyptien de 32 ans a également circulé en Arabie Saoudite, Al-Hilal semblant vouloir s'offrir une méga star afin de remplacer Neymar, désormais poussé vers la sortie. Un dignitaire saoudien a confirmé que l'attaquant de Liverpool était une cible prioritaire, même si Mohamed Salah a clairement le niveau pour rester dans les meilleurs clubs européens avant de partir rejoindre la Saudi Pro League. C'est ce que pense aussi le Paris Saint-Germain, les champions de France étant conscients que Salah peut redonner un peu d'éclat à son effectif, notamment sur le plan marketing.