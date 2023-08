Messi crache sur le PSG, la réponse est violente

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A Miami, Lionel Messi n'a pas tout à fait oublié le PSG. Il vient de faire une déclaration pleine d'amertume concernant son transfert à Paris et l'accueil réservé par les supporters parisiens. Avec ironie et colère, ces derniers lui répondent déjà.

Le passage de Lionel Messi au PSG et en Ligue 1 a t-il été mémorable ? Les avis divergent chez les supporters comme les observateurs. Dans l'autre sens cependant, c'est très clair : Messi ne gardera pas un souvenir impérissable de son aventure parisienne. Au fil de ses interviews, il l'avait plus ou moins suggéré. Cela a été plus franc et plus détaillé ces dernières heures en conférence de presse avec l'Inter Miami. La Pulga a dit regretter son transfert au PSG, « ni prévu, ni souhaité » selon lui. Il a aussi critiqué l'environnement global pour sa famille et lui. « Il m'a fallu m'habituer à un endroit totalement différent de celui où j'avais vécu toute ma vie. Tant par rapport à la ville que sur le plan sportif. C'était difficile », a t-il indiqué.

Messi la fraude, ses échecs au PSG lui sont rappelés

Enfin, Messi n'a pas épargné les supporters parisiens dans son bilan. Il n'a pas digéré les sifflets de ces derniers à son encontre pendant les crises sportives du PSG, lesquels contrastent avec l'accueil royal réservé par la population de Miami. « Dès mon arrivée ici, l'accueil a été impressionnant. C'est une ville où l'on retrouve beaucoup de Latinos, ce qui facilite énormément de choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l'affection, de la proximité. C'est quelque chose de très important, de sain et très agréable et ça facilite l'installation et l'adaptation », a t-il lâché. La réaction de son ancien public a été immédiate sur les réseaux sociaux.

Tu peux aussi dire "je suis fini depuis un moment,en Espagne tt le monde me mangeait ds la main mais en France ça marchait moins bien ,la aujourd'hui j'arrive ds un championnat claqué au sol du coup même si je marche sans arrêt ça se voit pas 👌😅 — mike (@mikas17) August 18, 2023

Pauvre bichette .... Pas évident de partir de ton cocon et d'aller gagner plus d'argent ailleurs pour 2 petites années.. je vais pas l'insulter par respect pour la carrière et le joueur — Medhi Sc_30 (@30Medhi) August 18, 2023

« Tu peux aussi dire « je suis fini depuis un moment, en Espagne tout le monde me mangeait dans la main mais en France ça marchait moins bien, là aujourd'hui j'arrive dans un championnat claqué au sol du coup même si je marche sans arrêt ça ne se voit pas », « Pauvre bichette.... Pas évident de partir de ton cocon et d'aller gagner plus d'argent ailleurs pour 2 petites années.. je vais pas l'insulter par respect pour la carrière et le joueur », « On préfère quand il ne parle pas. Bon joueur et encore ça se discute. Mais il ne sera pas entraîneur, aucun charisme », pouvait-on lire notamment. Manque de classe et excuses inadaptées pour expliquer son mauvais rendement au PSG, Lionel Messi a encore écorné son image à Paris où la Pulga ne fait plus rêver grand monde désormais.