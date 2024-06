Mercato ‍: PSG ou Man City ‍? Bruno Guimaraes est touché

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Bruno Guimaraes refuse pour l’instant de se prendre la tête avec son avenir, lui qui prépare actuellement la Copa America avec le Brésil.

Suite à une saison plutôt réussie, avec la Ligue 1 et la Coupe de France en poche mais aussi un joli parcours jusqu’en demi-finales de la Ligue des Champions, le club de la capitale française va toutefois revoir une partie de son effectif cet été. Sous la direction de Luis Enrique, et histoire de garnir un effectif qui va perdre son meilleur élément, à savoir Kylian Mbappé, le PSG va recruter des joueurs sur toutes les lignes. Au milieu de terrain, le chantier sera particulièrement important. Tout simplement parce qu'hormis Vitinha, aucun joueur n’a fait l'unanimité tout au long de l’exercice 2023-2024. C’est donc avec l’idée de renforcer ce secteur clé dans le jeu de Luis Enrique que Paris va travailler cet été. Depuis plusieurs mois, le nom de Bruno Guimaraes est évoqué autour du Parc des Princes. Malgré les rumeurs, le milieu de terrain brésilien n’est pas perturbé par son avenir.

🚨🇧🇷 Bruno Guimarães: “My future? I’m under contract at Newcastle, I’m very happy. I don’t know what’s gonna happen with Financial Fair Play, but I can say I’m very happy”.



“It’s nice to see my name linked with big clubs, it means I’m doing my job well… but I’m not worried —… pic.twitter.com/8nd8CuUGKQ