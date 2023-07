Mbappé va rester au PSG, un agent écoeure Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Kylian Mbappé est toujours ciblé par le Real Madrid, mais rien ne dit que l’international français rejoindra la capitale espagnole dès cet été. L’hypothèse d’un départ pour zéro euro en 2024 tient la corde.

Le feuilleton Kylian Mbappé est parti pour durer tout l’été. Et pour cause, le capitaine de l’Equipe de France a mis le feu aux poudres en annonçant dans une lettre transmise au Paris Saint-Germain son intention de ne pas activer sa clause afin de prolonger jusqu’en 2025. L’ancien attaquant de l’AS Monaco a été clair avec son club, il sera en fin de contrat à la fin de la saison prochaine. Pour le PSG, il est donc urgent de vendre Kylian Mbappé à défaut de réussir à le prolonger.

Mais, le joueur ne l’entend pas de cette oreille, car il dispose dans son contrat d’une « prime de fidélité » estimée à 90 millions d’euros qu'il touchera uniquement s’il est toujours au Paris Saint-Germain en septembre. Un énorme jeu de poker menteur s’est installé, mais au-delà de ces considérations économiques entre Kylian Mbappé et le PSG, l’enjeu est aussi de savoir si le Real Madrid est prêt à payer un gros transfert pour l’international tricolore cet été… un an avant de pouvoir le recruter pour zéro eur. Et la réponse est déjà connue selon l’agent de joueurs Yvan Le Mée, ce dernier a expliqué sur La Chaîne L’Equipe qu’il était totalement « impossible » que le Real Madrid s’aligne à la fois sur les requêtes du PSG et sur celles de Kylian Mbappé avec un transfert lors de ce mercato estival. Fin du feuilleton ? C'est son avis.

Yvan Le Mée assure que Mbappé va rester au PSG

« Mbappé qui quitte le PSG cet été selon moi, c'est improbable. Un joueur qui est bien traité au Real Madrid, il va prendre au maximum entre 13 et 15 millions d’euros nets par an, ce qui correspond à ce que touchait Karim Benzema qui était Ballon d’Or. Aujourd’hui, on sait tous que le contrat de Mbappé au PSG c’est 75 millions d’euros net par an, c’est juste cinq fois plus d'argent chaque année » détaille Yvan Le Mée, avant d'aller plus loin dans son analyse.

« Quand il était libre il y a un an, le Real Madrid n’a pas réussi à le faire signer. Et en plus, aujourd’hui, il faudrait au moins payer 100 millions d’euros. A moins que le Real a fait comme la Casa de Papel et s’est mis à fabriquer des billets, Kylian Mbappé à Madrid cet été ce n’est pas possible, ça ne peut pas exister. Ils pourront travailler dessus l’été prochain quand il sera libre, mais ce sera quand même compliqué. Le Real Madrid, tu y vas car c’est le meilleur club du monde, mais tu n’y vas pas pour l’argent » a fait savoir l’agent de joueurs, prêt à miser son salaire sur le fait que Kylian Mbappé sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain le 31 août prochain. Cela a le mérite d’être clair, reste maintenant à voir si tout se vérifiera.