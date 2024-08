Martial ou Ben Yedder, le PSG prépare une dinguerie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG pourrait saisir l’opportunité de recruter un joueur libre afin de renforcer son attaque après la grave blessure à la cheville de Gonçalo Ramos. Les noms de Wissam Ben Yedder et d’Anthony Martial sont évoqués.

Vendredi, la soirée du Paris Saint-Germain aurait pu être parfaite au Havre, avec un succès 4-1 à l’extérieur pour démarrer la saison du bon pied. Mais un point noir a tout gâché pour Luis Enrique, la blessure de son avant-centre Gonçalo Ramos. Touché à la cheville, le n°9 portugais va être absent pour trois mois au minimum, un gros coup dur pour le PSG alors que l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne démarrait la saison comme un véritable titulaire après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Officiellement, le club de la capitale française ne cherche pas d’attaquant pour compenser cette perte et estime avoir des ressources en interne, que ce soit avec Randal Kolo Muani mais aussi avec des joueurs polyvalents tels que Barcola, Lee ou Asensio, qui ont déjà occupé ce rôle axial.

Le PSG creuse les idées Martial et Ben Yedder

En vérité, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi guettent les bonnes affaires. Il n’est évidement pas question de se ruiner pour un attaquant qui pourrait devenir n°3 dans la hiérarchie au retour de Gonçalo Ramos, mais l’idée du PSG de recruter un joueur libre fait doucement son chemin. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, deux noms sont sur la table des dirigeants parisiens en attaque, ceux de Wissam Ben Yedder et d’Anthony Martial, libres après leurs aventures à Monaco pour le premier et à Manchester United pour le second. Auteur de 20 buts en Principauté la saison dernière, Ben Yedder a un profil de joueur de surface très technique qui semble correspondre au style de jeu prôné par Luis Enrique.

Le PSG refuse définitivement cette folie à 120ME https://t.co/YomL3bg5k4 — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2024

Quant à Anthony Martial, sa venue serait un pari plus osé, car il sort d’une saison très compliquée à Manchester United avec 2 petits buts au compteur. Chez les supporters parisiens, ces deux pistes divisent. A la fois, on aimerait voir le PSG se renforcer en attaque mais dans le même temps, il faut bien avouer que les noms de Ben Yedder et de Martial ne font sauter personne au plafond. Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont encore quelques jours pour trancher définitivement cette question brûlante de la fin du mercato et définir si le PSG a besoin de recruter un attaquant ou pas. Les pistes les plus onéreuses qui mènent à Osimhen ou encore à Gyökeres semblent en tout cas écartées.