Marcus Rashford viré par MU, le grand retour du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé depuis des années dans le viseur du PSG, Marcus Rashford perd clairement le fil à Manchester United, et pourrait être victime du changement d'entraineur au point de signer enfin à Paris.

Grande promesse de Manchester United, annoncé comme le joueur qui devait permettre à l’Angleterre d’enfin remporter des titres majeurs, Marcus Rashford est à un tournant de sa carrière. L’attaquant ne parvient plus à briller avec les Red Devils, et le changement d’entraineur en cours pourrait bien le forcer à regarder ailleurs. Ce fut déjà le cas par le passé, mais le numéro 10 de MU a surtout été accusé de faire du chantage au départ, notamment au PSG, pour mieux prolonger son contrat. En 2023, il a signé un nouveau bail l’emmenant jusqu’en 2028, et il n’y a donc pas d’urgence concernant sa situation contractuelle.

Sur le terrain en revanche, c’est beaucoup plus inquiétant. Marcus Rashford ne semble plus avoir la flamme, et son tableau de statistiques avec un but et une passe décisive en 11 matchs de Premier League cette saison l’atteste. Le nouvel entraineur, Ruber Amorim, adore les joueurs qui font le pressing, explosent offensivement et montrent une grosse envie dans l’effort physique. Ce n’est clairement plus l’adage de l’Anglais, qui va réfléchir à quitter Manchester United sous peu si la collaboration avec le nouvel entraineur ne se passe pas bien, affirme Team Talk. L’entraineur portugais a de nombreuses options offensives à sa disposition, et il va aussi avoir le droit à un recrutement de gala cet hiver pour choisir des joueurs qui lui conviennent.

De quoi relancer la rumeur envoyant Marcus Rashford au PSG, selon la presse anglaise. L’international des Three Lions est un joueur que Nasser Al-Khelaïfi apprécie énormément, comme le dirigeant qatari l’avait confié lors de la Coupe du monde 2022. Un nouvel effort parisien pour le convaincre de traverser la Manche a donc du sens, surtout à l’heure où le club français cherche un élément fort en attaque pour secouer un secteur qui ne donne pas satisfaction dans les grands matchs. La valeur marchande de Rashford a en tout cas bien baissé par rapport à l’époque où MU en voulait 100 ME. Son nouveau prix serait quasiment divisé par deux, et le rendrait bien plus abordable pour le PSG.