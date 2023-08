Manu Koné, le coup de chaud du PSG au buzzer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé puisque le club parisien cherche encore à se renforcer au milieu de terrain avec un profil défensif et un second joueur plus créateur. Manu Koné est l’une des cibles privilégiées du club parisien au même titre qu'Ibrahim Sangaré.

A en croire les informations livrées lundi par RMC Sport, Ibrahim Sangaré est l’une des priorités du Paris Saint-Germain au poste de milieu de terrain à vocation défensive d’ici la fin du mercato. Dans l’idéal, Luis Enrique aimerait obtenir le renfort d’un joueur physique et costaud défensivement en plus d’un second joueur plus créateur au milieu de terrain. Pour le premier profil, Ibrahim Sangaré est apprécié au même titre que Manu Koné. L’ancien joueur de Toulouse, qui fait désormais les beaux jours du Borussia Mönchengladbach, a toutes les qualités pour s’imposer au PSG.

Understand Manu Koné is finally back after injury. He's running, starting to train and back in 'Gladbach squad in the next days 🇫🇷



Liverpool, PSG and Juventus have previously explored Koné deal - one to watch in the final weeks of the window. pic.twitter.com/Ue6uaKGGQS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

L’international espoirs français de 22 ans, estimé à 40 millions d’euros sur le marché des transferts, a de nombreux courtisans. Et pour cause, selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain devra réaliser un petit exploit sur le marché des transferts pour s’attacher les services du natif de Colombes au vu de la concurrence démentielle dans ce dossier. « Manu Koné est de retour après sa blessure. Liverpool, le PSG et la Juventus Turin ont déjà exploré le dossier qui sera à surveiller dans les dernières semaines du mercato » a posté le spécialiste du mercato sur son compte Twitter.

Sangaré option n°1, Manu Koné en plan B ?

Autant dire que si à ce jour, Ibrahim Sangaré semble être l’option n°1 de Luis Campos au milieu de terrain, la piste Manu Koné pourrait bien faire son retour en force dans l’actualité du Paris Saint-Germain lors des prochaines semaines. Il faudra en revanche balayer une sacrée concurrence au vu des clubs intéressés, Liverpool et la Juventus Turin ayant la volonté de se renforcer au milieu de terrain d’ici la fin du mercato, avec de beaux moyens financiers à leur disposition notamment en ce qui concernent les Reds.