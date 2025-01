Man City renversé, Stuttgart estime le PSG chanceux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Grâce à la victoire contre Manchester City (4-2) mercredi, le Paris Saint-Germain s’est relancé dans la course à la qualification en barrages de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront éviter la défaite à Stuttgart, peu impressionné par le succès parisien face aux Citizens.

Le travail n’est pas terminé pour le Paris Saint-Germain. Certes, le match référence contre Manchester City a replacé l’équipe de Luis Enrique dans le top 24 de la Ligue des Champions. Mais une défaite à Stuttgart la semaine prochaine peut encore éliminer les Parisiens. Le scénario n’est pas à exclure étant donné que les coéquipiers d’Anthony Rouault, à égalité de points avec le PSG, ne craignent absolument pas leur futur adversaire.

Anthony Rouault, défenseur de Stuttgart : « On peut rivaliser avec le PSG »



« De la peur ? Non, a répondu le défenseur central de Stuttgart contacté par le quotidien Le Parisien. C’est un match important, ça oui, mais si on se fie aux probabilités, un nul pourrait suffire. Il nous faut au moins ça. C’est un scénario qui conviendrait aussi à Paris. On ne doit pas faire de calculs, ce serait trop risqué. On devra se faire confiance, en jouant notre football, parce qu’on a de quoi les mettre en danger. » Confiant, l’ancien Toulousain n’a pas été impressionné par le succès renversant du PSG face à Manchester City.

Ruben Dias, le tournant du match

« Paris a fait un match de très haut niveau, il mérite sa victoire mais, pour moi, la sortie de Ruben Dias a changé beaucoup de choses, a tempéré le Français. En son absence, la défense de City n’est plus la même. Ce n’est pas normal qu’une équipe de ce niveau se soit effondrée de la sorte. Il est clair que Paris dispose de très bons attaquants, mais nous aussi, on a du répondant. En Bundesliga, on a été capables de rivaliser avec des équipes comme Dortmund, le Bayern ou Leipzig. On peut rivaliser avec le PSG. »

D’autant que le champion de France en titre sera privé de son latéral gauche Nuno Mendes, suspendu. « Ça ne peut faire que du bien (Il rigole). Hernandez est susceptible de le remplacer. Ce n’est pas du tout le même profil, il sera probablement plus solide défensivement mais, dans l’apport offensif, il créera moins de danger. Il y a aura un peu moins de vitesse sur le côté et, ça, c’est plutôt une bonne nouvelle », s’est réjoui Anthony Rouault, lui aussi absent pour cette dernière journée à cause de ses trois cartons jaunes dans la compétition.