Malgré João Neves, le PSG refroidit MU et Ugarte

Avec l’arrivée imminente de João Neves, le Paris Saint-Germain peut encore plus se permettre de laisser filer Manuel Ugarte. Malheureusement pour le milieu uruguayen et son prétendant Manchester United, le club de la capitale refuse toujours de baisser son prix.

Il ne manque plus que l’officialisation. Dans les heures à venir, le Paris Saint-Germain devrait confirmer la signature du jeune Portugais João Neves (19 ans). Le milieu de Benfica va signer dans le cadre d’un transfert estimé à 70 millions d’euros (bonus compris). Pour Manuel Ugarte, le message est encore plus clair, le club francilien ne compte plus sur lui la saison prochaine. L’international uruguayen a perdu les faveurs du coach Luis Enrique pendant sa première année dans la capitale.

Lucide, l’ancien joueur du Sporting Portugal a commencé à préparer son départ depuis plusieurs semaines. L’indésirable parisien a en effet trouvé un accord avec Manchester United, dont l’offre n’a pas donné satisfaction au Paris Saint-Germain. Le champion de France réclamerait 70 millions d’euros pour le transfert de Manuel Ugarte. Et selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le pensionnaire du Parc des Princes ne reverra pas ses exigences à la baisse malgré la venue de João Neves.

« L'arrivée de João Neves au Paris Saint-Germain ne change pas grand-chose concernant Manchester United et Manuel Ugarte, a prévenu le spécialiste mercato sur sa chaîne YouTube. Manchester United voulait déjà Ugarte et le PSG était déjà d'accord pour le vendre. Mais le PSG attend la bonne offre et la bonne formule, ce que Manchester United n'a pas encore proposé à l'heure actuelle. Ugarte et Sofyan Amrabat font toujours partie de la liste de Manchester United pour le milieu de terrain. » Déjà prêté aux Red Devils par la Fiorentina la saison dernière, l’international marocain représente une alternative beaucoup moins chère que Manuel Ugarte.