Luis Enrique refuse que cette star signe au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG s’est fortement intéressé à Joshua Kimmich avant finalement de miser sur Joao Neves. L’été prochain, l’international allemand devrait encore agiter le mercato mais cette fois, Paris passera son tour.

Ces dernières semaines, le nom de Joshua Kimmich a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’international allemand est en fin de contrat et sera libre de signer dans le club de son choix le 30 juin prochain. Un tel joueur dans une telle situation, cela attire forcément les convoitises. En quête d’un renfort au milieu de terrain, Luis Enrique avait validé le profil de Joshua Kimmich cet été mais le PSG a finalement conclu l’arrivée de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne pour plus de 60 ME. L’été prochain, l’avenir du milieu de terrain du Bayern Munich sera encore au coeur des discussions.

Mais selon les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain ne devrait pas réactiver cette piste. Effectivement, le média spécialisé affirme que Luis Enrique se dit « satisfait » des options dont il dispose au milieu de terrain avec Joao Neves, Vitinha, Zaïre-Emery ou encore Fabian Ruiz et qu’il n’estime pas nécessaire de recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu. Une aubaine pour les géants anglais qui eux, sont toujours sur les rangs. Le média affirme que Manchester City et Liverpool vont profiter de ce retrait du PSG pour foncer sur Joshua Kimmich et se livrer une intense bataille.

Le PSG ne veut plus recruter Kimmich

Les Reds sont actuellement les plus chauds sur le dossier, mais Pep Guardiola a également jeté son dévolu sur l’Allemand et pourrait demander à sa direction d’accélérer pour terrasser la concurrence de Liverpool. Dans ce dossier, un troisième club est néanmoins susceptible de chambouler la donne… et ce n’est autre que le Bayern Munich. Car même si prolonger Kimmich ne semblait pas une option il y a quelques mois, le club bavarois semble désormais plus ouvert à l’idée de proposer une prolongation de contrat à son polyvalent milieu de terrain de 29 ans. Reste maintenant à voir ce que Joshua Kimmich a en tête pour la suite de sa carrière, découvrir un nouveau championnat ou rester dans son club de coeur pour encore de longues années.