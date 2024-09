Luis Enrique et le PSG, une grande décision bientôt officielle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Luis Enrique négocie une prolongation. Les deux parties sont sur la même longueur d’onde et l’aventure devrait continuer entre Paris et son coach espagnol.

Auteur d’une première saison aboutie avec un titre de champion, une Coupe de France et une demi-finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a démarré cette nouvelle saison avec une carburation identique. Vainqueur de ses trois premiers matchs de championnat face au Havre, Montpellier et Lille, le Paris Saint-Germain s’impose déjà comme le grandissime favori à sa succession en Ligue 1. Une fois de plus, le club de la capitale sera en partie jugé sur ses performances en Ligue des Champions, mais le PSG ne souhaite plus se mettre de pression inutile comme les années précédentes, et laisse le temps de travailler à son entraîneur Luis Enrique.

La relation est idyllique entre le coach espagnol et le Paris SG à tel point que des discussions sont déjà en cours pour une prolongation de deux ans, alors que le contrat de l’ex-entraîneur du FC Barcelone arrive à expiration le 30 juin prochain. A en croire les informations du compte PSG Inside Actu sur X, un accord ne devrait pas être difficile à trouver pour la prolongation de Luis Enrique. « Reprise des négociations en fin de semaine pour la prolongation de Luis Enrique. Le PSG aimerait lui proposer deux années de plus avec une option d'un an automatique en fonction des performances du club en Ligue des champions. Paris et Luis Enrique veulent continuer ensemble » affirme le compte insider.

Un accord facile à trouver pour la prolongation de Luis Enrique ?

Selon le compte X bien informé sur l'actualité parisienne, il ne fait donc aucun doute qu’un accord sera facilement trouvé dans les semaines à venir entre Luis Enrique et le PSG pour une prolongation de contrat de l’entraîneur de 54 ans. Une excellente nouvelle pour les supporters parisiens, dont une écrasante majorité est satisfaite de la première saison de « Lucho » dans la capitale française. Luis Enrique a réussi à instaurer au Paris Saint-Germain une équipe sans star et dans laquelle tout le monde se donne à 100% pour le collectif, ce qui n’a jamais été le cas ou presque depuis l’arrivée du Qatar. Et c’est désormais dans cette voie que souhaite poursuivre le champion de France en titre avec Luis Enrique pour le plus grand plaisir des supporters.