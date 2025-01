Luis Enrique empêche le PSG de marquer des buts

Dans : PSG.

Vainqueur du Trophée des Champions au bout du temps additionnel grâce à un but libérateur d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a encore eu beaucoup de mal à trouver la faille dans la défense de Monaco… La faute à un manque de réalisme alors que Gonçalo Ramos n’était que remplaçant.

Le club de la capitale française est passé tout proche de perdre son Trophée des Champions, un titre que le PSG a remporté 11 fois lors des 12 dernières saisons. Longtemps tenu en échec par l’AS Monaco, qui pensait jouer son va-tout lors d’une séance de tirs au but à Doha, Paris s’en est finalement sorti par un petit trou de souris. Celui trouvé par Ousmane Dembélé à la 92e minute de jeu après une passe de Fabian Ruiz. Si Paris s’est donc fait peur, le groupe de Luis Enrique a quand même remporté son premier trophée de la saison, en attendant la L1 et peut-être la Coupe de France, voire même la Ligue des Champions.

Si ce Trophée des Champions a été plus difficile que prévu à remporter, c’est parce que le club parisien a encore pêché dans la finition. Comme souvent cette saison, et notamment en Ligue des Champions où Paris a perdu de nombreux points à cause d’un cruel manque d’efficacité, le PSG a encore beaucoup tenté ce dimanche soir, avec 28 tirs, mais en ne trouvant la faille qu’à une seule reprise lors du temps additionnel. Si le gardien monégasque Philipp Köhn a réalisé un match monumental avec une dizaine d’arrêts, ce sont surtout les attaquants du PSG qui ont péché à la finition.

« Gonçalo Ramos devrait être titulaire »

Pas de quoi étonner les suiveurs de Paris, qui ne cessent de dire que le souci de Paris est un manque de numéro neuf. Si Randal Kolo Muani n’a plus la confiance de son coach, l’ancien entraîneur du Barça pourrait maintenant s’appuyer sur Gonçalo Ramos, de retour de blessure et efficace depuis son retour en forme en décembre. Pourtant, Enrique avait encore une fois décidé de laisser le Portugais sur le banc en début de match, préférant aligner Lee, Doué et Dembélé en attaque. Et c’est avec l’entrée de Ramos à la 72e de minute de jeu que le PSG a commencé à faire plus mal à Monaco. Logique, d’après Andrés Onrubia Ramos.

« Titre mérité pour le PSG, qui n'a plus de rival en France depuis la nuit des temps. Monaco, hormis deux ou trois détails et une petite attaque en seconde période, n'a pas fait le poids face aux hommes de Luis Enrique. Clé, encore une fois, l'entrée de Gonçalo Ramos. Il devrait être titulaire », a lancé le journaliste sur Twitter. Nouvelle année ou pas, les débats autour du PSG n’ont donc pas changé et les choix offensifs de Luis Enrique continuent de poser question, malgré les très bons résultats sur la scène nationale. Peut-être que le recrutement d’un buteur plus en adéquation avec la philosophie de jeu de Luis Enrique va régler tous les soucis durant ce mercato d’hiver… ou pas.