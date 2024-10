Luis Enrique dit oui, il reste au PSG jusqu'en 2027

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Arrivé en 2023 en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique va poursuivre l’aventure dans la capitale française. Sous contrat jusqu’en 2025, il va prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires comme l’annonce le journaliste Abdellah Boulma. Des informations confirmées depuis par plusieurs médias nationaux. Pour sa première saison au PSG, l’Espagnol a remporté tous les trophées nationaux et a emmené son club dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour Paris, qui compte sur son coach sur le long terme. A noter que Le Parisien précise que le contrat de prolongation a même été signé, et qu'il ne reste plus au PSG qu'à trouver le bon timing pour l'annoncer officiellement.

🚨 BREAKING : Luis Enrique et le PSG ont trouvé un accord pour une prolongation de 2 ans 🤝🔴🔵



[@AbdellahBoulma] pic.twitter.com/3nJMiaww0F — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 17, 2024

Le projet autour de l'ancien sélectionneur de la Roja est donc renforcé par cette annonce à venir, même si Luis Enrique ne fait pas forcément l'unanimité auprès des médias. Mais ça, aucun coach du PSG n'a réussi à le faire depuis l'entrée en vigueur des Qataris. Il reste à préciser qu'une prolongation n'est pas un gage de sécurité pour autant. Laurent Blanc et Thomas Tuchel peuvent confirmer que cela ne garantit pas d'aller au bout de son contrat avec Nasser Al-Khelaïfi.