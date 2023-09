Luis Enrique demande 80 ME au PSG pour réaliser son rêve

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique rêve d'un joueur pour compléter son équipe. Il s'agit du milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimaraes, que le PSG suit depuis quelques années désormais.

Souvent considéré comme le point faible du Paris SG depuis le départ des incontournables Thiago Motta et Blaise Matuidi, le milieu de terrain a été l’une des principales préoccupations des dirigeants parisiens ces dernières années. Cela n’a clairement pas fonctionné avec des joueurs comme Carlos Soler ou Fabian Ruiz. C’est en train de mieux marcher avec Manuel Ugarte, Vitinha et Lee par exemple. Sans compter l’apport indéniable du jeune et prometteur Warren Zaïre-Emery. Mais cela n’empêche pas le PSG de rêver d’une véritable ligne de prestige à ce poste, en recrutant notamment un joueur qui a littéralement explosé depuis qu’il a posé les pieds en Europe.

Chelsea et Manchester City l'ont approché cet été

Il s’agit de Bruno Guimaraes, qui avait immédiatement frappé fort avec l’Olympique Lyonnais en provenance du Brésil, et ne cesse de confirmer depuis avec Newcastle. Le joueur de la Seleçao est très convoité en Europe malgré son gros contrat chez les Magpies, une formation très ambitieuse de Premier League. Mais il n’a toujours pas prolongé son contrat, alors que Newcastle espérait le voir signer jusqu’en 2028. Résultat, Chelsea et Manchester City sont venus aux renseignements. Et désormais selon Todo Fichajes, c’est le Paris SG qui rêve en grand du milieu de terrain pour l’été prochain. Un joueur que le club francilien suivait déjà quand il évoluait sous ses yeux à Lyon.

Mais à 25 ans et avec deux ans de contrat restants en fin de saison, Bruno Guimaraes représente une cible qui fait saliver au PSG. Pour compléter son équipe la saison prochaine, Luis Enrique a envie d’un milieu polyvalent, qui puisse mettre de l’impact comme Ugarte, mais soit aussi créatif dans le jeu offensif. Un profil qui fait du Brésilien une cible parfaite, même si avec les prix en Premier League actuellement, un transfert à moins de 80 millions d’euros n’est pas envisagé une seule seconde. Et d’ailleurs, Newcastle ne considère pas vraiment cette possibilité à l'heure actuelle, les Magpies étant persuadés que les négociations pour le prolonger vont aboutir, et mettront un terme à ces rumeurs sur l’avenir de Bruno Guimaraes.