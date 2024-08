Lookman abandonne brutalement le PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps pisté par le Paris Saint-Germain, Ademola Lookman ne devrait finalement pas quitter l'Atalanta Bergame lors de ce mercato estival.

Cela ne s'est pas joué à grand chose pour que le Paris Saint-Germain s'offre Ademola Lookman. Encore à la recherche d'un dernier élément offensif pour parfaire cette partie-là de son effectif, le club de la capitale a longtemps hésité entre plusieurs pistes. La dernière en date était celle menant à l'attaquant nigérian. Le joueur de l'Atalanta Bergame avait demandé à son club de le mettre à l'écart, lui qui se sentait trop préoccupé par son possible transfert à Paris. Finalement, aucun accord n'a été trouvé entre le club italien et le champion de France en titre.

Lookman ne partira pas

#Lookman si allena ancora a parte ma è pronto per la beatificazione con diretta a reti unificate — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 24, 2024

Considéré comme une recrue idéale pour le Paris Saint-Germain grâce à sa polyvalence et fort d'une dernière saison dantesque avec le maillot de l'Atalanta, Ademola Lookman ne viendra finalement. En cause, des désaccords entre les deux clubs. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l'attaquant de 26 ans a bel et bien accepté son sort et a demandé à reprendre l'entrainement. Ce dernier s'est présenté au centre d'entrainement ce samedi 24 août et a suivi une séance individuelle. Selon toute vraisemblance, il veut désormais se concentrer sur sa saison avec la Dea et veut laisser tomber l'idée d'un potentiel départ avant la fin du mercato estival. C'est donc officieusement la fin d'une piste pour le PSG qui va devoir se tourner vers d'autres joueurs. Sauf si le club estime qu'il n'a finalement pas besoin de recruter un nouvel élément dans le secteur offensif.

Concernant Ademola Lookman, il est impossible de le voir dans le groupe appelé pour la rencontre face au Torino. Toutefois, il pourrait être disponible pour le choc face à l'Inter Milan le week-end prochain.