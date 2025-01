Liverpool ou PSG, l’agent de Salah débarque

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Libre en juin prochain, Mohamed Salah n’arrive pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. L’ailier de Liverpool se dirige vers un départ libre, sauf si son agent parvient à débloquer la situation. Ce week-end, le représentant de l’Egyptien, convoité par le Paris Saint-Germain, pourrait rencontrer la direction anglaise.

On ne compte plus le nombre de coups de pression de Mohamed Salah. Ces dernières semaines, l’ailier de Liverpool s’est exprimé à plusieurs reprises sur son avenir. L’Egyptien a encore rappelé vendredi qu’il se dirigeait vers un départ libre en juin prochain, lui qui ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour une prolongation. « C’est ma dernière année au club, a lâché la cible du Paris Saint-Germain au micro de Sky Sports. Si je le pense vraiment ? Pour le moment, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n'y a pas d'évolution. On est très loin d'une évolution. Donc on doit juste attendre et on verra. »

Mercato : C’est fini, la grande annonce de Mohamed Salah https://t.co/BYM5zRUouZ — Foot01.com (@Foot01_com) January 3, 2025

Deux jours avant le choc face à Manchester United dimanche, Mohamed Salah a bien choisi le timing de sa déclaration. Et pour cause, le Liverpool Echo révèle la présence de son agent Ramy Abbas dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. On peut penser que le représentant de l'actuel meilleur buteur de la Premier League a prévu de s’entretenir avec les dirigeants des Reds. Dans ce cas, la nouvelle sortie médiatique du Pharaon va peut-être inciter Liverpool à faire un pas vers sa star.

Le PSG à l'affût

L’actuel leader de Premier League a tout intérêt à réagir, et pas seulement parce que son meilleur joueur commence sérieusement à perdre patience. Depuis le 1er janvier, Mohamed Salah, comme tous les joueurs libres l’été prochain, est autorisé à discuter avec les clubs de son choix. L’ailier de 32 ans peut même signer un précontrat avec une autre équipe comme le Paris Saint-Germain. Malgré les démentis parisiens, Foot Mercato confirme que le club francilien se tient à l’affût. Une sérieuse menace pour Liverpool.